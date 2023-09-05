Adnan Beker ile Barış Yarkadaş'ın canlı yayındaki tartışmasına, İYİ Partili Oktay Vural da dahil oldu.
Seçim yenilgisi sonrasında CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'gizli' protokol imzalaması İYİ Parti kanadını bir hayli kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "
Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık.
" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında yerel seçimleri işaret eden Akşener,
"Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız."
diye konuştu.
Muhalefette yerel seçim pazarlığı
Muhalefette yerel seçim pazarlığı
İki parti arasındaki gerilime ilişkin TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP ile yeni bir iş birliği yapma şartı olarak Ankara'nın kendilerine verilmesini istedi.
"Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara’nın İYİ Parti’ye verilmesi lazım.
" diyen Beker,
"O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti’nin adayı olur."
dedi.
İYİ Parti, CHP'den Ankara'yı istedi canlı yayında ortam gerildi
İYİ Parti, CHP'den Ankara'yı istedi canlı yayında ortam gerildi
Programın diğer konuğu CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Beker'in sözlerine tepki gösterip, tartışmaya girdi. Beker,
"Belediyeleri CHP mi kazandı? Ankara'da 25 senedir kazanamadığınız bir belediyeyi CHP tek başına mı kazandı? Kazanıldığı zaman hep sizin, kaybedildiği zaman hep bizim.
" diye konuşunca araya giren Yarkadaş,
"Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda."
iddiasını ortaya attı.
İYİ Parti'den jet yalanlama: Külliyen yalan
İYİ Parti'den jet yalanlama: Külliyen yalan
Yarkadaş'ın iddialarına ise İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural sosyal medya hesabından yanıt verdi. Oktay Vural,
"CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yaptığımız iddiası külliyen yalandır"
dedi.
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1 saat önce