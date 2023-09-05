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Muhalefette yerel seçim pazarlığı başladı: İYİ Parti CHP'den Ankara'yı istedi canlı yayında ortam gerildi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP ile yeni bir iş birliği yapma şartı olarak Ankara adaylığının kendilerine verilmesini istedi. Programın bir diğer konuğu CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile tartışmaya giren Beker, "Ankara'da 25 senedir kazanamadığınız bir belediyeyi CHP tek başına mı kazandı?" diye sordu. Yarkadaş ise, "Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda." iddiasını ortaya attı. Yarkadaş'ın bu iddialarını İYİ Parti kanadı anında yalanladı.

00:29 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Adnan Beker ile Barış Yarkadaş'ın canlı yayındaki tartışmasına, İYİ Partili Oktay Vural da dahil oldu.

Adnan Beker ile Barış Yarkadaş'ın canlı yayındaki tartışmasına, İYİ Partili Oktay Vural da dahil oldu.

Seçim yenilgisi sonrasında CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'gizli' protokol imzalaması İYİ Parti kanadını bir hayli kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "
Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık.
" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında yerel seçimleri işaret eden Akşener,
"Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız."
diye konuştu.


Muhalefette yerel seçim pazarlığı

İki parti arasındaki gerilime ilişkin TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP ile yeni bir iş birliği yapma şartı olarak Ankara'nın kendilerine verilmesini istedi.

"Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara’nın İYİ Parti’ye verilmesi lazım.
" diyen Beker,
"O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti’nin adayı olur."
dedi.

İYİ Parti, CHP'den Ankara'yı istedi canlı yayında ortam gerildi

Programın diğer konuğu CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Beker'in sözlerine tepki gösterip, tartışmaya girdi. Beker,
"Belediyeleri CHP mi kazandı? Ankara'da 25 senedir kazanamadığınız bir belediyeyi CHP tek başına mı kazandı? Kazanıldığı zaman hep sizin, kaybedildiği zaman hep bizim.
" diye konuşunca araya giren Yarkadaş,
"Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda."
iddiasını ortaya attı.

İYİ Parti'den jet yalanlama: Külliyen yalan

Yarkadaş'ın iddialarına ise İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural sosyal medya hesabından yanıt verdi. Oktay Vural,
"CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yaptığımız iddiası külliyen yalandır"
dedi.

İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi." diye konuştu. Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diye konuştu. Seçim ittifakına ilişkin de konuşan Beker, Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yeniden iş birliği yapabileceklerini de belirtti.


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