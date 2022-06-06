Muhalif basın rezaleti 'imam hatibe' mal etmeye çalışarak kara propagandaya kalkıştı: MEB'den resmi açıklama geldi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir skandal meydana geldi. Hem bir ilkokul hem de imam hatibin bulunduğu binada mayıs ayında yapılan Anneler Günü etkinliğine dansöz getirildi.

İMAM HATİP'TE YAŞANMIŞ GİBİ ALGI YAPILDI

Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu’nun aynı binada yer almasından hareketle olayın imam hatip ortaokulunda yaşanmış gibi gösterilmesi, olayın bir kara propagandaya dönüşmesine neden oldu.

ETKİNLİĞİN İMAM HATİP İLE İLGİSİ YOK

Oysa, ne programın ne organizasyonu yapanların ne de yönetimin imam hatip okuluyla bir ilgisi bulunmuyordu. Resmi açıklamalarla birlikte olayın ilkokul bölümünde yaşandığı, imam hatip ortaokuluyla bir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.

MUHALİF MEDYADAN KARA PROPAGANDA

Muhalif medya ise fırsatçılık yaparak imam hatip lisesini hedef gösterdi. Yaptığı dezenformasyon ve yalan haberlerle sık sık gündeme gelen muhalif medya kuruluşları, ilkokul okul aile birliği yönetimi tarafından gerçekleştirilen skandal organizasyonu imam hatip lisesine mal etmeye çalıştı.

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OKUL YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın daha sonra medyaya yansıması üzerine ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaparak hem okul müdürü hem de yönetimini görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizdeki bir ‘İmam Hatip Ortaokulu’ hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir.”

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'İFTİRANIN HESABI HUKUK ÖNÜNDE SORULACAK'

Olayla ilgili bir açıklama yapan Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) açıklamasında ise, 920 öğrencili Çalı İlkokulu Ve Ortaokulu’nun bünyesinde 80 imam hatip ortaokulu öğrencisinin de eğitim gördüğü belirtildi.

Olayın bir eğitim kurumunda yaşanmasının kendilerini üzdüğü belirtilen açıklamada, “Yaşanan olayların hiçbir tarafında ve anında okulun bünyesindeki imam hatip okulumuzun, öğrencilerimizin, velilerimizin, imam hatip okul aile birliğimizin en ufak bir dahli, bilgisi ve kusuru olmamasına rağmen, sanki bu yaşananların sorumlusunun imam hatip okulumuzun gösterilmesi, bu milletin değerlerinden uzak hatta bu millete her fırsatta düşmanlık yapanların kinlerinin ve nefretlerinin alçakça dışa vurulmasıdır” denildi.

Yaşanan bu olay üstünden imam hatip okullarına atılan bu iftiranın hesabının hukuk önünde sorulacağı ifade edildi.

TÜM KESİMLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Her üç okulun da öğrencileri, 6-13 yaş grubu arasında bulunuyor; yani öğrencilerin tümünü çocuklar oluşturuyor. Okula gelir kazandırmayı amaçlayan bir programda okulun, eğitimin ruhuna uygun olmayan hatta ortamda çocukların bulunması durumunda daha da ciddi problemlere yol açabilecek bu uygulamaya toplumun tüm kesimlerinden tepki yağıyor.

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İMAM HATİP DERNEKLERİ OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAK

Ülkenin geleceği ve ailelerinin gözbebeği çocukların eğitim gördüğü bir mekanda bunların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirten imam hatip dernekleri, olayın yakın takipçisi olacaklarını, çocukların zihin dünyasını kirletmeden eğitim alabilecekleri okulların destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

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