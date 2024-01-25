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Muharrem İnce de CHP'ye kapıyı kapattı: Memleket Partisi seçimlere müstakil giriyor

Gazeteci Erdoğan Aktaş, CHP ile ittifak görüşmeleri yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'seçimlere müstakil girme' kararı aldığını söyledi. CHP'nin DEM Parti ile ilişkileri ve Şeyh Said söylemlerinden rahatsızlık duyan İnce'nin 13 belediye başkanı adayını açıklayacağı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun 'yeniden görüşme' başlatmak için İnce'yi aradığı fakat bu talebe cevap alamadığını duyuran CHP yandaşı medya, Memleket Partisi'nin İstanbul adayını da açıkladı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:59 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:32 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel - Muharrem İnce
Özgür Özel - Muharrem İnce

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak çalışmaları kapsamında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük şehirlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda pazarlıklar yapılmıştı.

Muharrem İnce de CHP'ye kapıyı kapattı: Memleket Partisi seçimlere müstakil giriyor

Gazeteci Erdoğan Aktaş, TV100 canlı yayınında, CHP ile ittifak görüşmeleri yapan Muharrem İnce'nin 'seçimlere müstakil girme' kararı aldığını söyledi.

CHP'nin DEM Parti ile ilişkileri ve Şeyh Said söylemlerinden rahatsızlık duyan İnce'nin 13 belediye başkanı adayını açıklayacağı belirtildi.

Aktaş, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada
, "Muharrem İnce, CHP ile görüşmelerinden bir sonuç alamadı. Partiye çok yakın isimlerle birkaç dakika önce konuştum ve bu durumda Memleket Partisi seçime tek başına giriyor. Yarın İnce, 13 belediye başkan adayını açıklayacak. Bunların arasında İBB adayı yok. Memleket Partisi ve CHP arasında Tunceli-Dersim, Şeyh Said meseleleri anlaşmazlık konusu. Özellikle İnce'nin DEM Parti ile ilişkiler konusunda sıkıntıları ifade ettiği söyleniyor."
dedi.

"İstanbul adayı Mehmet Sevigen olacak"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İnce, İstanbul adayı olarak CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen’i belirledi.

İmamoğlu'nun telefonlarına dönmedi

Ekrem İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği öğrenildi.


Muharrem İnce muhalefeti yerden yere vurdu: Yerel seçimde bu palavra tutmaz
Muharrem İnce muhalefeti yerden yere vurdu: Yerel seçimde bu palavra tutmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabından yayınladığı videoda geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi üzerinden muhalefete ağır eleştirilerde bulundu. İnce, 31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler için muhalefete çağrıda bulundu. İnce şunları söyledi; "Yaklaşık altı ay önce bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yaşadık. Başta muhalefet medyası olmak üzere tüm muhalif çevreler “Yüzde 60 ile kazanıyoruz, bu son seçim. Cumhuriyet biter yoksa. Çekilin, herkes uzaklaşsın.” dedi. Yani FETÖ’cülere Çankaya seçmeni oy verdi. Atatürk düşmanlarına İzmir seçmeni oy verdi. Böyle bir kampanya yaşadık. Türkiye kandırıldı. Yüzde 60’la, 70’le kazanılan bir seçim var. İtiraz edenler hainlikle suçlandı. Başta ben ve Memleket Partisi olmak üzere. Peki ne oldu? Yine kayıp. Yirmi yıl sonra yine kayıp. Peki aynı yalan, aynı kandırmaca önümüzdeki yerel seçimde işler mi? Bence işlemez. Yani MİT’i vermişsin, Milli Savunma’yı vermişsin, Eğitim’i vermişsin, Dış Politika’yı vermişsin, Meclis çoğunluğunu vermişsin, Bakanlıkları vermişsin, Cumhurbaşkanlığı’nı vermişsin, Mezarlık’ları versen ne olur? Park ve Bahçeler’i versen ne olur? Kanalizasyon’u versen ne olur? Yerel seçimde bu palavra tutmaz.


#Muharrem İnce
#CHP
#Memleket Partisi
#Mehmet Sevigen
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