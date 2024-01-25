Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabından yayınladığı videoda geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi üzerinden muhalefete ağır eleştirilerde bulundu. İnce, 31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler için muhalefete çağrıda bulundu. İnce şunları söyledi; "Yaklaşık altı ay önce bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yaşadık. Başta muhalefet medyası olmak üzere tüm muhalif çevreler “Yüzde 60 ile kazanıyoruz, bu son seçim. Cumhuriyet biter yoksa. Çekilin, herkes uzaklaşsın.” dedi. Yani FETÖ’cülere Çankaya seçmeni oy verdi. Atatürk düşmanlarına İzmir seçmeni oy verdi. Böyle bir kampanya yaşadık. Türkiye kandırıldı. Yüzde 60’la, 70’le kazanılan bir seçim var. İtiraz edenler hainlikle suçlandı. Başta ben ve Memleket Partisi olmak üzere. Peki ne oldu? Yine kayıp. Yirmi yıl sonra yine kayıp. Peki aynı yalan, aynı kandırmaca önümüzdeki yerel seçimde işler mi? Bence işlemez. Yani MİT’i vermişsin, Milli Savunma’yı vermişsin, Eğitim’i vermişsin, Dış Politika’yı vermişsin, Meclis çoğunluğunu vermişsin, Bakanlıkları vermişsin, Cumhurbaşkanlığı’nı vermişsin, Mezarlık’ları versen ne olur? Park ve Bahçeler’i versen ne olur? Kanalizasyon’u versen ne olur? Yerel seçimde bu palavra tutmaz.