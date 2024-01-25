CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak çalışmaları kapsamında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük şehirlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda pazarlıklar yapılmıştı.
Muharrem İnce de CHP'ye kapıyı kapattı: Memleket Partisi seçimlere müstakil giriyor
Gazeteci Erdoğan Aktaş, TV100 canlı yayınında, CHP ile ittifak görüşmeleri yapan Muharrem İnce'nin 'seçimlere müstakil girme' kararı aldığını söyledi.
CHP'nin DEM Parti ile ilişkileri ve Şeyh Said söylemlerinden rahatsızlık duyan İnce'nin 13 belediye başkanı adayını açıklayacağı belirtildi.
"İstanbul adayı Mehmet Sevigen olacak"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İnce, İstanbul adayı olarak CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen’i belirledi.
İmamoğlu'nun telefonlarına dönmedi
Ekrem İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği öğrenildi.