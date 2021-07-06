İnce Kılıçdaroğlu'na 'televizyon' çağrısını yineledi: Millet sana hak verirse söz dükkanı kapatacağım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi parti liderlerine televizyonda tartışma çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrı bir çağrı yapan İnce, "Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş, gelin bir görelim" dedi.
Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılmak üzere Edirne'ye gitti.
İnce, burada yaptığı konuşmada, "Siyasi parti genel başkanlarına, televizyonlarda tartışmayı öneriyorum. Ben hazırım, ister teker teker, ister 5-6'sı bir yerde" dedi.
"MİLLET SANA HAK VERİRSE SÖZ VERİYORUM DÜKKANI KAPATACAĞIM"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "özel bir ricası" olduğunu ifade eden İnce, "Saraya giden CHP'li, seçim gecesi neredeydin, 12 bin sandıkta niye gözlemci yok, 'Muharrem İnce'yi televizyona fazla çıkartmayın', bu gariban bu partiden niye ayrıldı, gelin bunu milletin gözünün önünde bir tartışalım. Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş, gelin bir görelim" şeklinde konuştu.