Gündem İnce Kılıçdaroğluna televizyon çağrısını yineledi Millet sana hak verirse söz dükkanı kapatacağım
POLİTİKA

İnce Kılıçdaroğlu'na 'televizyon' çağrısını yineledi: Millet sana hak verirse söz dükkanı kapatacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi parti liderlerine televizyonda tartışma çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrı bir çağrı yapan İnce, "Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş, gelin bir görelim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğluna televizyon çağrısını yineledi: Millet sana hak verirse söz dükkanı kapatacağım
Muharrem İnce

Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılmak üzere Edirne'ye gitti.

İnce, burada yaptığı konuşmada, "Siyasi parti genel başkanlarına, televizyonlarda tartışmayı öneriyorum. Ben hazırım, ister teker teker, ister 5-6'sı bir yerde" dedi.

"MİLLET SANA HAK VERİRSE SÖZ VERİYORUM DÜKKANI KAPATACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "özel bir ricası" olduğunu ifade eden İnce, "Saraya giden CHP'li, seçim gecesi neredeydin, 12 bin sandıkta niye gözlemci yok, 'Muharrem İnce'yi televizyona fazla çıkartmayın', bu gariban bu partiden niye ayrıldı, gelin bunu milletin gözünün önünde bir tartışalım. Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş, gelin bir görelim" şeklinde konuştu.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyonda tartışma' çağrısı: Partiden neden ayrıldığımı gel de anlat
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İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyonda tartışma' çağrısı: Partiden neden ayrıldığımı gel de anlat

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
GÜNDEM
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
OYNAT 02:03
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bilerek reklamımı yapmadılar CHP'ye trilyonlarca para kaldı
OYNAT 01:20
İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bilerek reklamımı yapmadılar CHP'ye trilyonlarca para kaldı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yayın yapan Babala TV'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ayrılış sürecinin fitilini ateşleyen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen İnce, adaylığı sürecinde yaşadıkları üzerinden eski partisini topa tuttu.

Seçime 51 gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çağrıldığını ifade eden İnce, 'Kendisinin adayı Abdullah Gül'dü. O olamayınca bir anket yaptırdı. Bir aday yüzde 6, diğeri yüzde 8, benim de yüzde 85 aldığımı söyledi. 'Adayımız sensin' dedi. 4 Mayıs 2018 tarihinde adaylık sürecim 'Gel bakalım Muharrem' ile başladı. Böyle olunca 2-0 yenik başlıyorsun zaten' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yıldırma politikası uygulandığını vurgulayan İnce, 'Bana bunu söyledikten sonra gitsen bir, gitmesen bir türlü. Ne yapalım sineye çektik. Kampanyaya başladıktan sonra afişlerimi göndermediler. Halk TV'yi uyardılar 'onu çok göstermeyin' diyerek. Beni değil de kimi gösterecekler? Aday benim.' dedi

Kendisinin reklamının kasıtlı olarak yapılmadığını ifade eden İnce, 'Benim için para harcamadılar, Genel Merkez'de trilyonlarca para kaldı.' şeklinde konuştu.
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