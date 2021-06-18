Gündem İnce Kılıçdaroğlunu topa tuttu Bilerek reklamımı yapmadılar CHPye trilyonlarca lira para kaldı
POLİTİKA

İnce Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bilerek reklamımı yapmadılar CHP'ye trilyonlarca lira para kaldı

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, katıldığı bir yayında, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden eski partisini topa tuttu. O dönemde kendisinin desteklenmediğini vurgulayan Muharrem İnce, "Benim moralimi bozmak için her şeyi yaptılar. Afişlerimi asmadılar, Halk TV'ye 'Çok göstermeyin' dediler. Benim için para harcamadılar, Genel Merkez'de trilyonlarca lira para kaldı seçim sonrasında" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlunu topa tuttu: Bilerek reklamımı yapmadılar CHPye trilyonlarca para kaldı
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yayın yapan Babala TV'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ayrılış sürecinin fitilini ateşleyen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen İnce, adaylığı sürecinde yaşadıkları üzerinden eski partisini topa tuttu.

"Kılıçdaroğlu, 'Gel bakalım Muharrem' deyince 2-0 yenik başladık"

Seçime 51 gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çağrıldığını ifade eden İnce, "Kendisinin adayı Abdullah Gül'dü. O olamayınca bir anket yaptırdı. Bir aday yüzde 6, diğeri yüzde 8, benim de yüzde 85 aldığımı söyledi. 'Adayımız sensin' dedi. 4 Mayıs 2018 tarihinde adaylık sürecim 'Gel bakalım Muharrem' ile başladı. Böyle olunca 2-0 yenik başlıyorsun zaten" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yıldırma politikası uygulandığını vurgulayan İnce, "Bana bunu söyledikten sonra gitsen bir, gitmesen bir türlü. Ne yapalım sineye çektik. Kampanyaya başladıktan sonra afişlerimi göndermediler. Halk TV'yi uyardılar 'onu çok göstermeyin' diyerek. Beni değil de kimi gösterecekler? Aday benim." dedi.

"CHP'ye trilyonlarca para kaldı"

Kendisinin reklamının kasıtlı olarak yapılmadığını ifade eden İnce, "Benim için para harcamadılar, Genel Merkez'de trilyonlarca lira para kaldı seçim sonrasında" şeklinde konuştu.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bilerek reklamımı yapmadılar CHP'ye trilyonlarca para kaldı
OYNAT 01:20
İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bilerek reklamımı yapmadılar CHP'ye trilyonlarca para kaldı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yayın yapan Babala TV'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ayrılış sürecinin fitilini ateşleyen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen İnce, adaylığı sürecinde yaşadıkları üzerinden eski partisini topa tuttu.

Seçime 51 gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çağrıldığını ifade eden İnce, 'Kendisinin adayı Abdullah Gül'dü. O olamayınca bir anket yaptırdı. Bir aday yüzde 6, diğeri yüzde 8, benim de yüzde 85 aldığımı söyledi. 'Adayımız sensin' dedi. 4 Mayıs 2018 tarihinde adaylık sürecim 'Gel bakalım Muharrem' ile başladı. Böyle olunca 2-0 yenik başlıyorsun zaten' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yıldırma politikası uygulandığını vurgulayan İnce, 'Bana bunu söyledikten sonra gitsen bir, gitmesen bir türlü. Ne yapalım sineye çektik. Kampanyaya başladıktan sonra afişlerimi göndermediler. Halk TV'yi uyardılar 'onu çok göstermeyin' diyerek. Beni değil de kimi gösterecekler? Aday benim.' dedi

Kendisinin reklamının kasıtlı olarak yapılmadığını ifade eden İnce, 'Benim için para harcamadılar, Genel Merkez'de trilyonlarca para kaldı.' şeklinde konuştu.

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