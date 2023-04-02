Muharrem İnce: Mafya usulleri ile 'çekil' baskısı yapılıyor

İmza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve ortaklarından gelen ‘çekil’ baskısına isyan etti. Sosyal medya hesabından 4 sayfalık bir mesaj yayınlayan İnce, kendisine karşı orantısız bir medya gücü kullanıldığını vurguladı. İnce şu ifadeleri kullandı:

Biz adayımıza güvenmiyoruz, bu yarışı ancak rakipleri baskı, santaj ve tehditle yarışmadan düşürerek kazanabiliriz demek acizliktir. Erdoğan’ı göndermek için 2 yıl önce kurulmuş bir partinin ve onun adayının seçimlere girmemesini talep etmek beceriksizliğin işbilmezliğin kabul edilmesidir. 6’lı masa hayali bir koalisyondur. Bir siyaset mühendisliği projesidir. Gerçekte tabanda böyle bir ittifak yoktur. 1 Masanın bileşenlerine gönlü razı olmayan, masadaki birlikteliği ilkesel değil, menfaat icabı gören seçmeni ikna edemeyenler, diğer adayları, ihale mafyası usulleri ile yarışmadan düşürmeye çalışıyorlar.