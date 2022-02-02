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ANKARA

Muharrem İnce 'Muhalefeti eleştirmeyin' talimatı verdi

CHP’yi zehir zemberek sözlerle eleştirerek ayrılan ve Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, partililere ‘ana muhalefete çok yüklenmeyin’ talimatı verdi.


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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Muharrem İnce Muhalefeti eleştirmeyin talimatı verdi
Muharrem İnce

CHP’yi zehir zemberek sözlerle eleştirerek ayrılan ve Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, partililere ‘ana muhalefete çok yüklenmeyin’ talimatı verdi.

Muharrem İnce: Muhalefet yıllarca millete palavra attı
OYNAT 00:31
Muharrem İnce: Muhalefet yıllarca millete palavra attı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'in Aliağa ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını açtı. İnce, burada yaptığı konuşmada muhalefetin proje üretmesi gerektiğini söyleyerek, 'Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir, proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı.' dedi.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, CHP’de eleştirdiği antidemokratik uygulamaları, kendi partisinde de yapmaya başladı. İnce, ‘CHP’yi eleştirmeme’ kararı aldı. Muharrem İnce’nin parti üyelerine “Ana muhalefete çok yüklenmeyin” talimatını verdiği öğrenildi. Partililerin CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karla mücadelede gösterdiği olumsuz performansı bile eleştirmelerine izin verilmediği belirtiliyor. Partililere, İmamoğlu’nu eleştiren paylaşımların silinmesi konusunda baskı yapıldığı iddia ediliyor.

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