Muharrem İnce 'Muhalefeti eleştirmeyin' talimatı verdi

CHP’yi zehir zemberek sözlerle eleştirerek ayrılan ve Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, partililere ‘ana muhalefete çok yüklenmeyin’ talimatı verdi.
2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, CHP’de eleştirdiği antidemokratik uygulamaları, kendi partisinde de yapmaya başladı. İnce, ‘CHP’yi eleştirmeme’ kararı aldı. Muharrem İnce’nin parti üyelerine “Ana muhalefete çok yüklenmeyin” talimatını verdiği öğrenildi. Partililerin CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karla mücadelede gösterdiği olumsuz performansı bile eleştirmelerine izin verilmediği belirtiliyor. Partililere, İmamoğlu’nu eleştiren paylaşımların silinmesi konusunda baskı yapıldığı iddia ediliyor.