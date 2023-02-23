Muharrem İnce Tele1'e verdi veriştirdi: Siz nasıl insanlarsınız?

Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, Twitter'dan yaptığı paylaşımı çarpıttığını ileri sürdüğü Tele1 televizyonuna ateş püskürdü.
CHP yandaşı olduğu bilinen Tele1'e tepki gösteren İnce, yaptığı paylaşımda
"Tele 1 yöneticileri siz nasıl insanlarsınız? Ben günlerdir deprem bölgesindeyim, tek bir haberimi yapmadınız. Ama bir tweeti'mi çarpıtarak haber yapıyorsunuz."
ifadelerine yer verdi.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunduğu tweeti'ni haberleştiren Tele1
"Tepki yağdı! Muharrem İnce: Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bizi toplayın"
başlığını atmıştı.
İnce söz konusu paylaşımında
"Sayın Cumhurbaşkanı, büyük bir felaket yaşadık. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ancak kullandığınız dil ve seçtiğiniz sözler kutuplaşmayı artırıyor. Lütfen bu dilden vazgeçin, siyasi parti genel başkanlarını bir masa etrafında toplayın ve bu badireyi birlikte atlatalım."
ifadelerini kullanmıştı.
#Muharrem İnce
#Tele1
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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