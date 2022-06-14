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POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'ye: Artık Atatürk'ün partisi değil

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin kimliğine yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP'yi Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce, Millet İttifakı'nın aday arayışına yönelik de "Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi, 6 genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır" yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnceden CHPye: Artık Atatürkün partisi değil
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Millet TV Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını ifade etti.

İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun" dedi.

"Aday bulamazlarsa buradayım"

"Millet ittifakı adaylık teklif ederse ne cevap verirsiniz?" sorusuna İnce "Olmayacak duaya amin demem ancak aday bulamazlarsa buradayım" diye konuştu.

"Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor" diyen İnce “Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz" dedi.

Hükümete sınır ötesi operasyon ve Mavi Vatan desteği

İnce ayrıca hükümeti Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatına destek vereceklerini belirterek "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan İnce, "Hükümetin mavi vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği mavi vatanı gerçekleştirmeye bağlıdır" dedi.

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