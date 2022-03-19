Muharrem İnce 'altılı masayı' yerden yere vurdu: Bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti üyeleriyle Ümraniye'deki bir kafede bir araya geldi.

"BU METİN TÜRKİYE'YE ÇÖZÜM OLMAZ"

Türkiye'de muhalefetin çözüm üretmediğini savunan İnce, altı muhalefet partisinin bir araya gelerek imzaladığı mutabakata yüklendi.

İnce, "Oturuyorlar bir metin yazacaklar, mutabakat metni. 'Atatürk demeyelim şimdi birisi kızar. Laikliğe gerek yok zaten. İstanbul Sözleşmesi demeyelim. Nükleer enerji demeyelim. Bunları es geçelim. Başka ne es geçelim? Bir düşünelim bakalım. Mülteciler dersek Davutoğlu kızar. 13 sene ekonomiyi yönetti dersek Babacan kızar. Atatürk dersek Temel Bey kızar. Kimseyi kızdırmayalım, ortaya karışık bir metin yapalım.' Bu metin, bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olamaz." şeklinde konuştu.

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"SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇOK BAŞARILIYIZ"

İktidar olmaları durumunda öncelikli sektörleri belirleyeceklerini vurgulayan İnce, "Öncelikli sektörlerimiz ne? Tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil... Savunma sanayisi örneğin başarılıyız bu konuda. Kim ne derse desin. Erdoğan'ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim. Ben böyle bakarım olaya." ifadelerini kullandı.

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