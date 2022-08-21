Gündem Muharrem İnceden CHPye S-400 eleştirisi Bu ABDye Senin adamınım demektir
POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'ye 'S-400' eleştirisi: Bu ABD'ye 'Senin adamınım' demektir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de yaptığı konuşmada CHP'yi topa tuttu. Eski partisinin 'kötü ellerde' olduğunu ifade eden İnce, "Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Muharrem İnceden CHPye S-400 eleştirisi: Bu ABDye Senin adamınım demektir
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Muharrem İnce, daha sonra Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim." diye konuştu.

- "Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti.

Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Bunların kafaları karışık. Net fikirleri yok. Memleket Partisinin iktidarında Suriyelileri göndereceğiz, nokta. Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak. Ne işimiz var Azerbaycan'da demiyoruz biz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmelidir. Hatta az etmiştir. Biz iktidar olduğumuzda daha fazla edeceğiz. Milli konularda sırf iş olsun diye ortalığı karıştırmak muhalefet etmek değildir. Muhalefet etmek yanlışları gördüğünüzde konuşmaktır. Dış politika ayaküstü konuşulacak, üç tane oy fazla alayım diye yapılacak iş değildir."

Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Allah aşkına şu belediyelerden memnun musunuz?
OYNAT 00:57
Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Allah aşkına şu belediyelerden memnun musunuz?
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir programı kapsamında vatandaşlara seslenerek, 'CHP öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim. Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır. Amerika'ya 'Ben senin adamınım' demesidir.' diye konuştu.

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