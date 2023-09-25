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Muharrem İnce'den 'İYİ Parti'nin İBB adayı mısınız?' sorusuna yanıt

CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olacağını iddia etti. Konuyla ilgili konuşan İnce, böyle bir konunun gündemde olmadığını ifade etti.

Elif Karahan Şimşek
09:43 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti'nin İBB adayı olacağı konuşulan Muharrem İnce iddiaları yalanladı.

İYİ Parti'nin İBB adayı olacağı konuşulan Muharrem İnce iddiaları yalanladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.


Görüşme sonrası açıklamada bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, İnce’nin, İYİ Parti’nin İBB adayı olacağını öne sürmüştü.


'Böyle bir konu gündemde yok'


Konuyla ilgili konuşan İnce, böyle bir konunun gündemde olmadığını ifade etti.




Eski Devlet Bakanı Masum Türker, TV100 canlı yayınında, konuya ilişkin olarak Muharrem İnce’yi aradığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:


“Ben Muharrem İnce’ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki ‘Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener’in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında’. O da bana ‘Öyle bir konu yok’ yanıtını verdi.”

İttifak çağrısı yapmıştı

Muharrem İnce, muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:


"Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejiminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir. CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."


#Muharrem İnce
#İYİ Parti
#İBB
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