Muharrem İnce'den 'İYİ Parti'nin İBB adayı mısınız?' sorusuna yanıt

İYİ Parti'nin İBB adayı olacağı konuşulan Muharrem İnce iddiaları yalanladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, İnce’nin, İYİ Parti’nin İBB adayı olacağını öne sürmüştü.
'Böyle bir konu gündemde yok'
Konuyla ilgili konuşan İnce, böyle bir konunun gündemde olmadığını ifade etti.
Eski Devlet Bakanı Masum Türker, TV100 canlı yayınında, konuya ilişkin olarak Muharrem İnce’yi aradığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:
İttifak çağrısı yapmıştı
Muharrem İnce, muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: