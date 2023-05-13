|
Gündem

Muharrem İnce'den seçim mesajı: Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme

FETÖ'cülerin yaydığı kaset kumpası ile adaylıktan el çektirilen Memleket Partisi'nde il ve ilçe teşkilatlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları gelirken, Muharrem İnce'de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

16:27 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muharrem İnce

Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala FETÖ'cüler tarafından servis edilen sahte görüntü ve dekontlarda Yedili Masa'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
karşısında adaylıktan el çektirdi.

İnce'nin geri çekilme kararı sonrası Memleket Partisi tabanında muhalefete karşı öfke çıp gibi büyüdü. Bir çok il ve ilçe teşkilatı istifa ederek AK Parti'ye geçip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini ilan etti.

"Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme"

Seçime saatler kala Muharrem İnce de Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Seçmenlerine seslenen İnce
"Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme"
ifadelerini kullandı.


İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar
İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Memleket Partisi Artvin il başkanı ve Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun ve Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu görevinden istifa ederek, partinin il örgütünü feshedip, yöneticilerle birlikte AK Parti'ye geçti. Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

#Muharrem İnce
#seçim
#memleket partisi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları