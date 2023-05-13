Muharrem İnce'den seçim mesajı: Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Memleket Partisi Artvin il başkanı ve Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun ve Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu görevinden istifa ederek, partinin il örgütünü feshedip, yöneticilerle birlikte AK Parti'ye geçti. Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.