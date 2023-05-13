Muharrem İnce'den seçim mesajı: Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme

Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala FETÖ'cüler tarafından servis edilen sahte görüntü ve dekontlarda Yedili Masa'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
karşısında adaylıktan el çektirdi.
İnce'nin geri çekilme kararı sonrası Memleket Partisi tabanında muhalefete karşı öfke çıp gibi büyüdü. Bir çok il ve ilçe teşkilatı istifa ederek AK Parti'ye geçip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini ilan etti.
"Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme"
"Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme"
Seçime saatler kala Muharrem İnce de Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Seçmenlerine seslenen İnce
"Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme"
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce