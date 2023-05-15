Muharrem İnce’ye 220 bin oy çıktı

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Ankara Çankaya’daki Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. Oy vermek için sırada bekleyen İnce çifti, oylarını kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi. İnce sınıftan çıkarken hakkındaki sahte video ve belgelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

KUMPAS DEĞİL İFTİRA

İnce, “2010 yılının mayıs ayında kaset komplosu vardı. Yine ‘kaset kumpası var’ diye yazıyorsunuz.

Bu doğru değil. Çünkü ortada bir kaset yok. Ortada bir görüntü, bir dekont yok. Bunların hepsinin sahte olduğunu Emniyet açıkladı. Buna rağmen ‘Kaset komplosu’ yazıyor, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. Herkesin başına gelebilir bu” dedi.

MONTAJCI FETÖ

50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altında olduğunu kaydeden İnce şöyle konuştu: “Ortada bir terör örgütü var. FETÖ, PKK terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim. Bunları ortaya çıkartan, montaj yapan FETÖ. FETÖ tarafından yurt dışında üretilmiş, Türkiye’ye servis edilmiş. Böyle alçaklık olmaz.”

“ESKİ ARKADAŞ” VURGUSU

“Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil hepsini avukatlarım tek tek tarıyor. 50 gün boyunca bana saldırdılar. Allah’ından bulsunlar. Bunu yayanların hepsine dava açacağım. Mahkeme kararları ortaya çıkınca herkes görecek. Bana ne yaşattılarsa, Allah da onlara yaşatsın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin.”

Pusulaya çarpı!

Muharrem İnce'nin üstünün çizildiği oy pusulaları tartışmaya neden oldu. İnce adaylıktan çekildikten sonra pusulaların yenilenmeyeceği, İnce'ye verilen oyların cetvele işleneceği açıklanmıştı. İstanbul Sultangazi'deki Orhangazi İlkokulu'nda 1096 no'lu sandığa oy kullanmaya giden seçmenler, pusulada İnce'nin fotoğrafının üstüne tükenmez kalemle çarpı atıldığını gördü. Sandık başkanının, “İnce adaylıktan çekildi diye pusulada üstünü çizdiği” öğrenildi. Vatandaşların tepkisi üzerine partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi. Pusulanın bu haliyle diğer adaylara verilen oylar da geçersiz sayılacağından, oyların geçerli olması için tutanak hazırlanıp Sultangazi İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi. Sandıkta oy verme işlemi devam edip tamamlandı. Sandık başındaki bir görevli, “Kullanılan oyların geçerli olacağına dair tutanak düzenledik. Vatandaşın çok tepkisi oldu, her birine ayrı ayrı izah etmek durumunda kaldık” diye konuştu. Bu sandıkta oy kullanan vatandaşlar da sorun olup olmayacağını sorduklarını, sorun yaşanmayacağı cevabı aldıklarını söyledi.







