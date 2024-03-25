Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15’inci yılında Ankara’da bulunan Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anıldı. Yazıcıoğlu'nun kabrindeki anma programında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Yazıcıoğlu'nun bir dava adamı, iyi bir insan olduğunu ve ömrünü buna göre yaşadığını dile getiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz de ondan sonra aynı şekilde milli iradeye, demokrasiye, hakka ve hukuka uygun şekilde yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Destici, BBP'nin milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat çizgide kurulduğunu belirterek “Şehit lider Muhsin Başkanımız, nerede olması gerekiyorsa oradaydı ve hiçbir zaman siyasi menfaat ya da hayatını öne koyarak yol yürümedi. Hep İslam'ı ve davasını öne koyarak yol yürüdü” diye konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın devam ettiğine dikkat çeken Destici, yeni bir komisyon kurulduğu ve gelecek günlerde tekrar keşiflerin yapılacağı bilgisini verdi.