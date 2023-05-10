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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davasına devam edildi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11:34 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Muhsin Yazıcıoğlu

Muhsin Yazıcıoğlu

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmadı.

Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan, aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da olduğu 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf, oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, taraflara söz hakkı verdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ile Selami Ekici, mahkemenin bekletici sebep yaptığı ana soruşturma dosyasının beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Sanıklar da eksik hususların giderilmesini istedi.

  • Duruşma 20 Eylül'e ertelendi.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle yargılanan sanık sayısı 19 olmuştu.



#MUHSİN YAZICIOĞLU
#Kahramanmaraş
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