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ANKARA

Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. Oylamaya CHP ve HDP katılmadı.

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Haber Merkezi AA
Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
Muhterem İnce

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

  • Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı.

İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

  • Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı.

Üye seçimi sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurul gündemindeki konular tamamlandığı için birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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