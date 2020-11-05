Muhteşem kütüphaneye muhteşem açılış

Talas girişindeki törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ayrıca “Yağmur Şairi” olarak bilinen Nurullah Genç de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 7/24 Kütüphane ile ilgili tanıtım filmi gösterildi ve ardından tüm katılımcılar bir süre toplu olarak kitap okudu.

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, burasının gece gündüz açık, adeta uyumayan bir kütüphane olduğuna dikkat çekti.



Açılış öncesinde kürsüye gelen Nurullah Genç, “Okuyarak kendimizi eğitmek baş vazifemizdir.” sözleriyle okumanın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı. Eğitimin ve okumanın medeniyet yaşamı üzerindeki etkisine de değinen Genç, hayata yön vermenin yeryüzünü imar etmenin yolunu bulmak için okumak şarttır. Okumayı bırakırsak gelişemeyiz ve adalet medeniyetinin gücünü bütün dünyaya yeniden hakkıyla duyuramayız. Bu yüzden okumak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden atılan atımlar çok kıymetli adımlardır. Bu yüzden bir kütüphanenin açılışı bu kadar önemlidir. Talasımıza bu mutluluğu yaşattığı için Başkan Yalçın’a teşekkür ederim” dedi.

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Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, burasının gece gündüz açık, adeta uyumayan bir kütüphane olduğuna dikkat çekti.

“KÜLLİYEDEKİ KÜTÜPHANE BİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kütüphanenin konumuna dikkat çekerek, “Kütüphanemizin iki üniversite ile kapı komşusu olması ve yurtların yanı başında olması önemini arttırmaktadır” dedi. “Medeniyetlerimizi kuran alimlerimiz bunları kütüphane ile gerçekleştirmişler” sözleri ile kütüphanenin medeniyetler üzerindeki önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, şöyle konuştu: “Medeniyet birikimini bizlere kütüphanelerle aktarıldı. Fakat biz bu konudaki kabiliyetimizi yitirince bizim batı dillerindeki eserlerimizi Türkçeye çevirmek zorunda kaldık. Kütüphane iki anlama gelmektedir, birincisi kitapların konulduğu ve sunulduğu yer, ikinci anlamı da bir medeniyetin yazılı eserlerinin bütünü akla gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede oluşturduğu kütüphane çalışmaları bize ilham kaynağı olmuştur.”

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Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, burasının gece gündüz açık, adeta uyumayan bir kütüphane olduğuna dikkat çekti.

“UYUMAYAN KÜTÜPHANE”

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, burasının gece gündüz açık, adeta uyumayan bir kütüphane olduğuna dikkat çekti. Ayrıca içerisinde birçok bölümün yer aldığını ifade eden Başkan Yalçın, kütüphanenin ilk iki katının kurs ve kültürel faaliyetler için bir katın ise tamamen süreli yayınlar ve dergiler için ayrıldığını söyledi.

SON KAT AKADEMİSYENLERİN

Kütüphanede ayrıca dijital kitap ağı oluşturulduğuna değinen Başkan Yalçın, bir katın klasik kütüphane olarak tasarlanırken en üst katının ise sadece akademik personele ayrıldığını sözlerine ekledi.

Engelli kitapseverler için de özel bir alanın oluşturulduğu belirten Başkan Yalçın, pandemi dönemiyle daha da önem kazanan hijyen konusunun kütüphanede unutulmadığına vurgu yaparak kitapların hijyeni için de özel cihazların kütüphanede yer aldığını dile getirdi.

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, burasının gece gündüz açık, adeta uyumayan bir kütüphane olduğuna dikkat çekti.



“KÜTÜPHANE İÇİNDE KÜLTÜR MERKEZİ”

Başkan Yalçın’dan sonra söz alan ve kütüphaneden övgüyle söz eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş, “Kütüphanemiz üzerinde iyi çalışılmış çok güzel. Gönül rahatlığıyla herkesin gelebileceği bir kütüphane olmuş. Çok güzel tasarlanmış bir yer burası. Kütüphane içinde bir kültür merkezi ve yaşayan bir mekan olmuş.” dedi.

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Yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı önemsediklerini dile getiren Odabaş, Başkan Yalçın’a sunduğu hizmetten dolayı teşekkür etti. Odabaş şunları söyledi:

“Kayserililer çok şanslı. Biz 1 koyarsak belediyelerimiz 3 koyuyor. Bu kütüphaneye özgü olarak da bizim milli kütüphanemizin içerisindeki konuşan kütüphanemizdeki kitaplığı da burada görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

Atatürk Bulvarı Talas girişinde bulunan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane için “Makarr-ı evliya ve makarr-ı ulema olan şehrimizin güzide ilçesinde, köşe başında bir yüzük taşı gibi duruyor.” sözleriyle kütüphaneni bulunduğu yerin önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kütüphaneyi şehre kazandırdığı için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“BAŞKAN YALÇIN, ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK YAPIYOR”

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkan Yalçın ve yaptığı hizmetler hakkında övgü dolu sözler kullandı. “Mustafa Bey gece gündüz çalışıyor.” diyen Özhaseki, “Mustafa Bey ile yaklaşık 20 yıl çalıştık, çalışkanlığına, dürüstlüğüne ve gayretine şahidim. Yıllarca Van’da görev aldı. Daha sonra Talas’a belediye başkanı oldu ve 1,5 senedir gece gündüz koşturuyor, örnek bir belediyecilik yapıyor. Allah emeklerini zayi etmesin” dedi.

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Kitap ve kütüphane sevgisine değinen Özhaseki, “Kitap kimisi için ekmek gibi su gibidir. Bizler ‘oku’ diye başlayan bir kitabın temsilcileriyiz ve mirasçılarıyız aynı zamanda. Kitaplı bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yerde kâğıdı alıp bir yere koyan ecdadın torunlarıyız. Kayseri’de belediyecilik her alanda her zaman övünebileceğimiz şekilde devam ediyor. Kayseri’de örnek belediyecilik sergileniyor. Kayseri belediyeciliği bir taraftan alt ve üst yapıyla uğraşırken bir taraftan da kültür, sanat ve sporuyla ilgili hizmetler yapılıyor" diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Vali Şehmus Günaydın, “Çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için belediyelerimizle çok güzel hizmetler yatırımlar yapıyoruz. Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim" dedi.

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Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.