Gündem Müjdat Gezen hakkında yakalama kararı bulunan Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu
POLİTİKA

Müjdat Gezen hakkında yakalama kararı bulunan Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu

Oyuncu Müjdat Gezen, Gezi Parkı eylemlerinde en ön safta provokasyon yapan ve yargılama süreci devam ederken firar eden Mehmet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu. Hakkında yakalama kararı bulunan Alabora ile Rodos Adası'nda buluştuğunu duyuran Gezen, Alabora ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı da paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Müjdat Gezen hakkında yakalama kararı bulunan Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu
Müjdat Gezen, Alabora ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafa da yer verdi

Oyuncu Müjdat Gezen, Gezi Parkı davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışına kaçan Mehmet Ali Alabora ile Yunanistan'ın Rodos Adası'nda görüştü.

RODOS ADASI'NDA BİR ARAYA GELDİLER

Yargılanma süreci devam ederken Türkiye'den kaçan ve "Ben artık Gallerliyim" diyen Memet Ali Alabora ile görüştüğünü yazarı olduğu Cumhuriyet'ten duyuran Gezen şu ifadeleri kullandı:

"Memet Ali Alabora ile Anadolu toprağına 40-50 kilometre uzaklıktaki Rodos Adası'nda görüştük"

Gezen, Alabora ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafa da yer verdi.

Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan Alabora firar etmesinin ardından "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Gallerliyim" açıklamasında bulunmuştu.

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