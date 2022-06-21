Müjdat Gezen hakkında yakalama kararı bulunan Gezi davası firarisi Mehmet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Netflix' tepkisi: Küfür etmenin neresine güleceğiz?

MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli Meclis'te partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Dijital medya platformu Netflix'teki yayınları eleştiren Bahçeli, 'Netflix'te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz? Bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer taraftan bunların özgürlükçü poz vermeleri kumpastır. Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip bir aylık mutfak masrafını bir gecede harcayanlar, ne olacak bu memleketin hali diye gevşek gevşek konuşanların tatlı su solcularını, meyhane devrimcilerinin, üç kağıtçı demokratların bize anlatacak hiçbir şeyi olamaz. Değersizliğin kuyusuna düşenlerle yol yürünemez. Ortak bir gelecek hayali kurulamaz.' diye konuştu.