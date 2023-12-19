Mülakatsız atama olmaz

CHP’den gelen vakıflara bu yılın ilk ayında 2,5 milyar TL ödendiği iddiasına sert tepki gösteren Bakan Tekin, muhalefeti rakamların kaynağını açıklamaya davet etti. Tekin, MEB'in bütün STK'larla protokol imzaladığını ifade ederken "Hiçbir STK'ya bir tek kuruş kamu kaynağını ödediniz, diyen hiç kimse olamaz, böyle bir şey yok” şeklinde konuştu. Bakan Tekin, muhalefetten gelen 'şahsa özel yasa ile rektör ilan edildiniz' eleştirisine ise akademik kariyerinin ortada olduğunu ifade ederek yanıt verdi. Tekin, "Yasa, kararname benim için falan değiştirilmedi; ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım. Bunu bir defaya mahsus söylüyorum. Şu anda hâlihazırda da zaten rektör olmak için profesör olmak yeterlidir" dedi. Tekin, CHP'nin KHK'lı vekili Yüksel Taşkın'ın '6 bin öğretim üyesi akademiden ihraç edildi' eleştirisine ise şu yanıtın verdi: "Bu arkadaşımızın bu bilgisi yanlış; bakın, 'yalan' demiyorum; yanlış. Bilinçaltında şöyle bir şey var: Kendisi FETÖ'nün operasyonel Taraf gazetesinin yazarı olduğu için, toplam FETÖ’yle beraber ihraç edilen kişileri söylüyor; 6 bin. Dolayısıyla, onu da düzeltmiş olalım.”