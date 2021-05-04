Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçen Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirilecek.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2021, 16:22 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2021, 16:26 DHA