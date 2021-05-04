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Gündem Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına geçen Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor
İSTANBUL

Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçen Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor

Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirilecek.

Haber Merkezi DHA
Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına geçen Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor
Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan ve Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi, yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti.

DHA

Ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek.

DÜZENLEMELER BAŞLIYOR

Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı.

Kız Kulesi'nde kartpostallık gündoğumu
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Kız Kulesi'nde kartpostallık gündoğumu
Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gün doğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kız Kulesi'nin üzerindeki Türk Bayrağı'nın arkasından doğan güneşin manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.


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