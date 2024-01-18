Murat Kurum: İstanbul’un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı dahi kalmayacak

"Biz afetlere hazır dirençli bir İstanbul'umuz için çalışmalarımızı üç temel madde üzerinde toparlamış olduk ve burada birincisi İstanbul'u öncelikle afet öncesi ve afet anına hazırlayacağız öncesi için hem de afet anında yapacaklarımız için 39 ilçemizde 964 mahallemizde ama toplanma alanlarıyla ama helikopter pistleriyle ama itfaiyenin güçlendirilmesiyle ama arama kurtarma ekiplerimizin arttırılmasıyla milletimizi bir kere olası afetlere hazır hale getireceğiz. İstanbul'umuzu 39 ilçesiyle birlikte. İkincisi ise kapsamlı bir planlama yapacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası onların talepleri çerçevesinde ilçelerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle, doğru projelerle her ilçe vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu yuvalarda yaşaması için kentsel dönüşümü tüm ilçelerimize yaymış olacağız. Üçüncüsü hepinizin malumu iklim kriziyle karşı karşıyayız. Artık ülkemizde dünyada da gördüğümüz ki Akdeniz havzasında olan bir ülkeyiz. İklim değişikliğinin etkisini biz de her geçen gün daha fazla hisseder hale geldik. Dolayısıyla iklim krizi kaynaklı afetlerle de mücadele edeceğiz. Sellerle, taşkınlarla, yangınlarla mücadele etmek adına bir eylem planı çerçevesinde İstanbullu, İstanbul'un tüm mahalleleriyle birlikte bu afetlere karşı hazır hale gelmiş olacak"