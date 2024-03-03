Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'Rabia' tepkisi: Bu işarette tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan var neyinden rahatsız oldun?

İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ifade eden Kurum, İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir. 'İsrafı bitirdik.' deyip o boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını, bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların 2 katını bugün şimdi hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. 'İsrafı bitirdik.' deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları, 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış dün yine 'Bir parmak eksilterek, el mi sallanır?' demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz. Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi dalga geçip 'Allah size akıl fikir versin.' demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya. Kibri emin olun, o aklının önüne geçmiş. Neyle dalga geçiyor, bizim işaretimizle dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Bu işarette tek bayrak, tek millet var, tek devlet var, tek vatan var. Bunu neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et" dedi.