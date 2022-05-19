Murat Ongun artık 'İBB Sözcüsü' değil

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbullular mahrumiyet yaşarken dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden Courchevel’de olduğu ortaya çıkan, açıklanamayan malvarlığıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, unvanını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcülük makamını kaldırdığını açıkladı. Florya Atatürk Ormanı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, sözcülük makamının kaldırılmasının çok küçük bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu

SÖZCÜLÜK MAKAMINI KALDIRDIM

“Bu konu, şu konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun, benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan, toplumun buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor.”

MİLLETİ TROLLÜKLE SUÇLADI

İstanbul’daki kar esaretinde vatandaşları “sıcak evlerinde trollük yapmakla” suçlayan İBB Sözcüsü Murat Ongun’un aynı günlerde, dünyanın en önde gelen kayak merkezi olan İsviçre Courchevel’de tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Ongun’un lüks tatile 107 bin TL ödediği tespit edilmişti. İsviçre tatilinin Uludağ tatilinden daha ucuz olduğunu savunarak milletin aklıyla alay eden Ongun, katıldığı bir TV programında da tatilini neden iptal etmediği eleştirilerine “Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım” cevabını vermişti.

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25 milyonluk evini gizledi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kontrolörlerince yapılan incelemede, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun’un, son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde ettiğini, ancak bunun kat kat üzerinde harcama yaptığını belirlemişti. Ongun’un, Beylikdüzü ve İBB’de çalıştığı dönem zorunlu olmasına rağmen mal bildiriminde bulunmadığı tespit edilmiş, verdiği beyanda ise taksitini ödediği 25 milyon liralık evini gizlemişti. Ayrıca Ongun’un aile hesabına yollanan bazı paraların kaynaklarının da meçhul olduğu ifade edilmişti.

GÜNDEM Kayak tatilinin parasını kim ödedi