MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Türk Lirası eski gücüne kavuşacaktır

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Gözlenen rahatlama, orta ve uzun vadede de sürecek ve Türk Lirası eski gücüne kavuşacaktır. Reel ekonomik gelişmelere yaslanmayan, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların her daim kaybetmeye mahkum" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner '21 Zirvesi'nde konuştu.

“Hepimizin bildiği üzere ülke olarak son dönemde dar kapılardan geçiyoruz" diyen Mahmut Asmalı, "Üzülerek görmekteyiz ki son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergeler değil algılara yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız. Türkiye ekonomisi gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de en hafif hasarla atlatacağına inanıyoruz" dedi

Algı manipülasyonu kısa sürede sona erecek

Asmalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde temelleri atılan Yeni Ekonomik Model'in; üretim, ihracat, istihdam ve büyüme odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız 'düşük faiz odaklı' yeni politikamızın destekçisi olduğumuzu yineliyoruz. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'TL Özendirme Paketi' kapsamında alınan tedbirler, piyasalara etki etme hızı bakımından, yeni ekonomi politikasının başarısına dair ilk işaretleri sunmuştur. TL mevduatlarındaki getirinin kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyerek, döviz üzerindeki algı manipülasyonu kısa sürede sona erecektir" diye konuştu.

Mahmut Asmalı, "Bu düzenlemenin yanı sıra; Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devlet katkısının artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne yönelik stopaj affı ve yastık altı diye tabir ettiğimiz altın yatırımları için geliştirilecek olan yatırım araçları, vatandaşlarımıza döviz karşısında alternatif finansal yatırım alanları açacaktır. İhracata yönelik uzun vadeli kur uygulaması, ihracatçılarımız için ciddi bir öngörü sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalkmasına ve döviz kurunun öngörülebilirliğine destek verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu tedbir ve teşvikleri açıklamasını müteakiben piyasalarda gözlenen rahatlama, orta ve uzun vadede de sürecek ve Türk Lirası eski gücüne kavuşacaktır. Bu vesileyle; reel ekonomik gelişmelere yaslanmayan, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların her daim kaybetmeye mahkûm olduğunu, tekrardan ifade etmek istiyoruz. Bunun yanında, hepimiz biliyoruz ki faiz, finansmana erişimin önüne ciddi bir set çekmekte ve yeni yatırımlara yönelik artışı büyük oranda engellemektedir. Faiz oranlarındaki geri çekilmenin başta ticari olmak üzere bütün finansman maliyetlerine yansımasıyla birlikte, yatırımların da hızlı bir şekilde artış kaydedeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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