Musiki Muallim Mektebi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ı ağırladı: Telekonferans ile bağlandı

Moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı yaklaşık 2 saat süren program, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Belediyesi’nin facebook, twitter, instagram ve Mamak Belediyesi youtube hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Binlerce kişinin izlediği programa Kalın telekonferans yöntemi ile bağlandı.

Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi çok önemli bir ismi ağırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pandemi dolayısı ile aynı ortamlarda olmasak da teknoloji çağının nimetlerini değerlendirerek vatandaşlarımıza bir tık kadar yakın olabiliyoruz. Ramazan Ayı’nın manevi ruhu yansıtmak, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmeleri sağlamak için hazırladığımız programlarla hemşehrilerimizin evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcümüze ve Fatih Koca hocamıza teşekkür ediyorum. Hem Güzel Mamaklıların hem de bizi takip eden tüm hemşehrilerimizin evlerine konuk oldular. Etkinliğimiz her hafta birbirinden özel ve güzel konuklarla devam edecek” dedi.