Müsilaja karşı denize oksijen

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde 8 Haziran’da Türkiye’nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı. İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları müsilaj görülen yerlerde eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda denizlerin derinliklerinde oksijen seviyesini artıracak proje için bugün düğmeye basılacak.

30 METRE DERİNE VERİLECEK

Kocaeli Körfezi’nde 4 ayrı noktadan, İstanbul Pendik Marina’nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatılacak. Marmara Denizi’nde müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.

TEST AŞAMASI 6-8 HAFTA SÜRECEK

Marmara Denizi’nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından, çözülmüş oksijen değerleri anlık takip edilerek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek. 6 ila 8 hafta sürdürülecek projenin başarısına göre, Marmara Denizi’nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor. Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi’nin derinliklerindeki oksijenin artırılması hedefleniyor.

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Murat Kurum

Çalışmanın etkilerini takip edeceğiz