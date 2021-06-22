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İSTANBUL

Müsilaja karşı denize oksijen

Marmara Denizi’nde etkili olan ve hızla yayılan müsilaja (deniz salyası) karşı, Kocaeli Körfezi’nde 4, Pendik’te ise 1 noktadan, 30 metre derinliğe, özel cihazlarla oksijen verilecek. Bugün başlanacak oksijen pompalama işlemi 6 ila 8 hafta aralıksız sürdürülecek. Sonuç alınması durumunda uygulama tüm Marmara Denizi’nde yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müsilaja karşı denize oksijen
Oksijen pompalama işlemi 6 ila 8 hafta aralıksız sürdürülecek.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde 8 Haziran’da Türkiye’nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı. İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları müsilaj görülen yerlerde eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda denizlerin derinliklerinde oksijen seviyesini artıracak proje için bugün düğmeye basılacak.

30 METRE DERİNE VERİLECEK

  • Kocaeli Körfezi’nde 4 ayrı noktadan, İstanbul Pendik Marina’nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatılacak. Marmara Denizi’nde müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.

TEST AŞAMASI 6-8 HAFTA SÜRECEK

Marmara Denizi’nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından, çözülmüş oksijen değerleri anlık takip edilerek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek. 6 ila 8 hafta sürdürülecek projenin başarısına göre, Marmara Denizi’nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor. Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi’nin derinliklerindeki oksijenin artırılması hedefleniyor.

Murat Kurum
Murat Kurum

Çalışmanın etkilerini takip edeceğiz

  • Çalışmayla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini korumak için atılması gereken en önemli adımlardan birinin denizdeki oksijen seviyesini artırmak olduğunu söyledi. Marmara Denizi için mikrobiyolojik müdahale ve mekanik yöntemlerle kalıcı çözümler bulmak üzere araştırmalar yaptıklarını ve yapılan çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: “Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi’nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız. Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara’nın tamamında uygulayacağız.”
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Müsilaja karşı denizeoksijen

Müsilaja karşı denize oksijen

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.
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