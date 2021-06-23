Gündem Müsilajla mücadele için bilim kurulu oluşturuldu
İSTANBUL

Müsilajla mücadele için bilim kurulu oluşturuldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ndeki müsilajı temizlemek için oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal'ın getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Müsilajla mücadele için bilim kurulu oluşturuldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MBB Binası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri ve TÜBİTAK iş birliği ile MBB bünyesinde oluşturulan 22 maddelik eylem planında Bilim ve Teknik Kurulunun yer aldığını söyledi. Başından bu yana hep ortak akılla hareket ettiklerini belirten Büyükakın, "Marmara'nın ancak birlikte hareket ederek korunabileceğini, eylemin de birlikte olması gerektiğini söyledik. Bir seferberlik başlattık. Marmara'yı çevreleyen tüm illerimizle müsilajla mücadelemizi gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz." dedi.

  • Bilim ve Teknik Kuruluna, 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı ile TÜBİTAK'ın dahil olduğunu kaydeden Büyükakın, gelecek hafta kurulda alt disiplinlerin de oluşturulacağını kaydetti.

15 günde 5 bin 738 metreküp müsilaj Marmara'dan temizlendi
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15 günde 5 bin 738 metreküp müsilaj Marmara'dan temizlendi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'ın kurulun başkanlığını yürüteceğini dile getiren Büyükakın, diğer kurul üyelerini ise şöyle aktardı:"İstan bul Üniversitesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, TÜBİTAK’tan emekli uzman Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Funda Yercan, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Güleda Engin, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Güçlü İnsel ile Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ile Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nüket Sivri, Bursa Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, TÜBİTAK'tan Dr. Osman Okur, Dr. Selma Ayaz, Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevil Veli."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 929 metreküp müsilaj topladık
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22 maddelik eylem planı duyuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran'da Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planını duyurmuştu.Plan, MBB ile bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, valiler, belediye başkanları ve bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

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