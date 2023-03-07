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Musk’a ‘bildirim’ cezası

SpaceX ve Tesla gibi önemli kâr payı olan şirketlerin sahibi Elon Musk'a, Twitter’ı satın aldığını bildirmediği için Rekabet Kurulu tarafından ceza verildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Elon Musk

Elon Musk

SpaceX ve Tesla gibi önemli kâr payı olan şirketlerin sahibi Elon Musk'a, Twitter’ı satın aldığını bildirmediği için Rekabet Kurulu tarafından ceza verildi. Rekabet Kurulu’nun, Elon Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.

GAYRİ SAFİ GELİRİN BİNDE 1'İ

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesi karara bağlandı. Ancak işlemin kurulun izni olmadan yapılması nedeniyle, kanunun 16. maddesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Musk'a, 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1'i oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.


#Elon Musk
#Rekabet Kurulu
#Twitter
1 saat önce
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Musk’a ‘bildirim’ cezası
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