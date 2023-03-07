Musk’a ‘bildirim’ cezası

SpaceX ve Tesla gibi önemli kâr payı olan şirketlerin sahibi Elon Musk'a, Twitter’ı satın aldığını bildirmediği için Rekabet Kurulu tarafından ceza verildi. Rekabet Kurulu’nun, Elon Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.