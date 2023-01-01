Müslümanlar Erdoğan'ı desteklemeli

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından 83 yaşındaki Hasan Damar, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklenmesi çağrısında bulunan Damar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı: “Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmekte. Elbette yanlışlarımız da vardır. Ülkemiz bir sürü sıkıntılara maruz kalmıştır ama Türkiye’de yapılmış bazı güzellikler de vardır. Bunları da görmemiz lazım. Ağır sanayi, Ayasofya’nın açılması, başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi buna benzer bazı güzellikler de vardır.