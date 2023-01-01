Müslümanlar Erdoğan'ı desteklemeli

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Hasan Damar.
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından 83 yaşındaki Hasan Damar, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklenmesi çağrısında bulunan Damar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı: “Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmekte. Elbette yanlışlarımız da vardır. Ülkemiz bir sürü sıkıntılara maruz kalmıştır ama Türkiye’de yapılmış bazı güzellikler de vardır. Bunları da görmemiz lazım. Ağır sanayi, Ayasofya’nın açılması, başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi buna benzer bazı güzellikler de vardır.
Bütün bunların yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye’deki yapılacak olan seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeliyiz. Çünkü ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim. Bu bakımdan, yanlışlara yanlış dedim doğruları da doğru söylemek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim olağanüstü seçim olduğu için mutlak surette Cumhurbaşkanı’nı desteklemeliyiz.”