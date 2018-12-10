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MUŞ

Muş'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bulunan sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA
PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 dolu piknik tüpü, 3 el telsizi, 14 soğuk iklim giyim eşyası, kar elbisesi,6 örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği de aktarıldı.
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