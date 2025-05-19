Muş'ta Türk bayraklarıyla "gençlik yürüyüşü" düzenlendi

"Türkiye'nin Gücü Gençliği" temasıyla Tanköy köyünde bir araya gelen gençler, açtıkları Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüyerek Korkut Göleti'ne ulaştı.





Çiçeklerin ve yeşilin tüm tonlarının görülebildiği manzara eşliğinde 2 saat yürüyen gençler, burada piknik yaparak güzel vakit geçirdi.





Yürüyüşe katılan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, basın mensuplarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.





Gençlik Haftası kapsamında yaklaşık 150 kişinin katılımıyla güzel bir parkurda yürüyüş yaptıklarını belirten Ayaz, şöyle konuştu:





"Ecdadımızı saygı yürüyüşü yaparak andık. Korkut'un doğal güzellikleri bugün öğrencilerimizle bir aradayken daha da güzelleşti. Öğrenciler doğaya güzel bir ahenk kattı. 5 kilometrelik bir parkurda yürüyüp etkinlik alanımıza geldik. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından Gençlik Haftası kapsamında birçok program düzenlendi. Gençlik Haftası'nı bu yürüyüşle taçlandırdık."





Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz milli birlik duygusunu ve doğa sevgisini aynı anda yaşadı. Burada öğrencilere ikramlarımız oldu." dedi.





Öğrencilerden Rümeysa Erol da "Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Çok güzel bir yürüyüş yaptık. Bu yürüyüş için kaymakamımıza teşekkür ederim." dedi.





Yürüyüşe, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Ali Kablan, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Zorlu, kurum amirleri ve gençler katıldı.











