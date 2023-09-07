Mustafa abinin acı günü

İstanbul'da dün yaşanan sel felaketinin baş sorumlusu olarak tepkilerin odağı haline gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir savunma daha geldi. Dört seneyi aşkın İBB koltuğunda oturan İmamoğlu, yağışın fazla olduğundan şikayet ederek yeni strateji belirlemek gerektiğini söyledi. İmamoğlu "Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları, yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız" dedi.