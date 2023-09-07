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Mustafa abinin acı günü

Başakşehir’deki sel felaketi Yeni Şafak’a da büyük acı yaşattı. Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman’ın eşi Yıldız Yurtseven (57) sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yıldız abla, Kayabaşı Hz. Hüseyin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
04:00 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman’ın eşi Yıldız Yurtseven, İstanbul Başakşehir’deki selde vefat etti

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman’ın eşi Yıldız Yurtseven, İstanbul Başakşehir’deki selde vefat etti

Sele dönen sağanak Başakşehir ve Küçükçekmece’de 2 can aldı. Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman’ın eşi Yıldız Yurtseven (57) Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde sele kapılıp hayatını kaybetti. Yıldız abla, dün ikindi vakti Kayabaşı Hz. Hüseyin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Başakşehir’deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Kahraman’ı acılı gününde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Soruşturma açıldı

İstanbul’daki selde can veren diğer kişi de Gine uyruklu İraman Kebe (32). Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşadığı bodrum kattaki dairede boğularak ölen Kebe’nin otopsisi tamamlandı. Kebe’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda ailesi ya da konsolosluk görevlilerine teslim edilecek. 31 kişinin yaralandığı afette 8 kişinin tedavileri ise sürüyor. Kentte hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi.



#Sel Felaketi
#Vefat
#Başakşehir
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