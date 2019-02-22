Gündem Mustafa Şentop kimdir?
POLİTİKA

Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop nereli - Mustafa Şentop kaç yaşında

Mustafa Şentop kimdir?

Binali Yıldırım'dan boşlan Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayı olan Mustafa Şentop halihazırda TBMM Başkanvekili görevini de yürütmektedir. Mustafa Şentop hakkında merak edilenler, nereli olduğu ve eğitim bilgileri hakkında merak edilenler bilgiler haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Mustafa Şentop, AK Parti'nin 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde görev almaktadır. Halihazırda TBMM Başkanvekili olarak görev alan Mustafa Şentop, 2012-2015 yılları arasında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Peki, Mustafa Şentop kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında TBMM resmi internet sitesinden alınan bazı bilgiler

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir.

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. TBMM Başkanvekilidir.

REKLAM

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop
GÜNDEM
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop
/**/
400 bin bina risk altında

400 bin bina risk altında

​Binanızın riskli olup olmadığını tespit edebileceğiniz 7 detay.
Adres netleşiyor

Adres netleşiyor

Trakya'da taşınılacak yer için iki bölge öne çıkıyor.
Seçmenledalga geçiyorlar

Seçmenledalga geçiyorlar

​Aday oldukları partiler ve afişlerin sürekli değişmesi seçmenin de kafasını karıştırdı.
AK Parti'ninTBMM Başkan adayı

AK Parti'ninTBMM Başkan adayı

Temayül yoklamasından Mustafa Şentop çıktı.
Kar Trakya'dangiriş yapacak

Kar Trakya'dangiriş yapacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika saatli uyarı.
100. Yıl genelgesi

100. Yıl genelgesi

Tasarlanan özel logo, tüm yazışmalarda kullanılacak.
Tamamı muvazzaf 295 askere gözaltı

Tamamı muvazzaf 295 askere gözaltı

​İstanbul'da FETÖ'nün kriptolarına operasyon.
200 asker kalacak

200 asker kalacak

​Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Gönüllere girdik

Gönüllere girdik

​AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz yeni dönem projelerini, Yeni Şafak'a anlattı.
Hakem mağduru

Hakem mağduru

​F.Bahçe'den sonra G.Saray da Avrupa'ya veda etti.
'Serdar' turuelimizden aldı

'Serdar' turuelimizden aldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Yüzde 12 büyüdü

Yüzde 12 büyüdü

​Türkiye'nin borsada tek halka açık limanı olan Trabzon Limanı, yatırımcısını memnun ediyor.
Suriye'yi görüştüler

Suriye'yi görüştüler

Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde önemli kararlar aldı.
Brezilya sınırını kapatıyor

Brezilya sınırını kapatıyor

Maduro, kapatma kararını halkı korumak için aldı.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.