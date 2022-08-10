Mustafa Varank'tan OSB iddialarına yanıt: 'Hadi soralım' diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı

Sanayi üretimi rekor üstüne rekor kırarken, açıklanan ihracat verileriyle birlikte Türkiye'nin üretim ekonomisi gün geçtikçe artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ağustos Cuma günü Sanayi Üretimi verisi açıklanacak. Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerde yüzde 6,9 artış öngörülüyor.

Üste üste gelen sanayi başarılarına rağmen muhalefet cephesi yapılan bu çalışmalardan memnun olmuyor.

Bazı muhalefet vekilleri, AK Parti iktidarı döneminde sanayiye hiç değer verilmediğini belirterek, şu an hizmette bulunan Organize Sanayi Bölgeleri'nin 20 yıllık AK Parti döneminden önce açıldıklarını öne sürüyor.

OSB FOTOĞRAFLARIYLA YANIT VERDİ

Bu iddialara en yetkili isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap geldi. Mustafa Varank, Antalya, Ankara ve Adana'daki organize sanayi bölgelerinin öncesi ve sonrasını paylaştı. 3 şehirde kurulan organize sanayi bölgelerinin, illerin çehresini nasıl değiştirdiğine en büyük örnek olan paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

REKLAM

Varank, 3 şehirde kurulan organize sanayi bölgelerinin öncesi-sonrası fotoğraflarını şu sözlerle paylaştı:

Adana

"Hadi soralım...

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Adana Hacı Sabancı OSB nasıl bu hale geldi?"

GÜNDEM Bakan Mustafa Varank'tan Ümit Özdağ'ın provokasyonuna hodri meydan: İspat edemeyen alçaktır

Ankara

"Haydi soralım...

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, AK Parti sanayiyi bitirdiyse; 2003 yılında kıraç arazide temelini Cumhurbaşkanımızın attığı Başkent OSB'ye 15 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan bu fabrikalar nereden geldi?"

GÜNDEM Bakan Mustafa Varank'tan Ümit Özdağ'ın provokasyonuna hodri meydan: İspat edemeyen alçaktır

Antalya

"Hadi soralım...

REKLAM

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Antalya Organize Sanayi Bölgesi nasıl bu hale geldi?"