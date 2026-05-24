Mutlak butlan sonrası CHP'de 'ihraç' dalgası: Disipline sevk edilecekler var

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38'inci kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.

Kararda, Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin göreve iadesi yönünde hüküm kurulduğu aktarıldı.

Genel Merkez'in tahliyesi istendi

Verilen kararın ardından CHP içinde çıkan karışıklık ve kriz de her geçen gün daha da yükseldi.

Bugün de, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliği'ne ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, genel merkez binasının tahliyesi istedi. Avukat Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla, Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

Genel Merkez önünde arbede

Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri önderliğinde partiye gelen 100 kişilik grup ile genel merkez önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. İki grup birbirine su şişesi ve taş attı. Olay sonrası çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

Çevik kuvvet polisi, CHP Genel Merkezi'ne girişi engellemek isteyen partililere biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından polis ve icra memurları, tebligat için parti binasına girdi.

Özgür Özel tebligatı yırttı

CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "Koy masaya gelince okusun" dediği anlar yer aldı.

"Genel Merkez'de büyük tahribat var"

CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "İçerisi nefes alınamaz bir durumda, büyük tahribat var genel merkezde. İstemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz olaylarla karşı karşıya kaldık. Biz geceden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilişkiler kurarak, irtibat sağlayarak bu sorunun aklıselim bir şekilde çözülmesi için maksimum çaba sarf ettik. Görüşme trafiği oldu. Mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmeler yapıldı, telefon trafiği oldu. Ancak bir sonuca ulaşamadık" dedi.

"Kurultay sürecini başlatacağız"

Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda kurultayı toplayacağını ilan ettiğini kaydeden Sarı, "Hukuki sorun halledilince kurultay sürecini başlatacağız, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidecek bu kaçınılmaz bir süreç. Çok akut bir durum var şu anda, şu kriz anını bir atlatmamız gerek. Ondan sonra da partinin yetkili kurulları; başta Parti Meclisi olmak üzere, Sayın Genel Başkan tarafından çağırılacak, Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir. Sayın Genel Başkanımız bugün Genel Merkeze gelmeyi uygun görmedi. O kendisi için en uygun zamanda planlamayı yapacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ardından Özel'in de fotoğrafı indirildi

Mutlak butlan kararı sonrası protestoların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz gün 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Genel Merkez binasından indirildi. Fotoğraf, ayaklar altına alındı.

Öte yandan tahliye sırasında yaşanan olaylar nedeniyle parti genel merkezinin giriş katında büyük tahribat oluştu. Giriş katındaki birçok cam kırılırken, polisin binaya girişini engellemek amacıyla mobilyalardan barikat yapıldığı görüldü. Ayrıca parti genel merkezinde CHP genel başkanları arasında bulunan Özgür Özel'in fotoğrafı da duvardan indirildi.

"Disipline sevk edilecekler var"

Bir grup CHP milletvekili de Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e 'hain' diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" dedi.

"Kılıçdaroğlu makamına gidecek"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunan CHP 24. Dönem Milletvekili Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bayramın son günü makamına gideceğini söyledi.












