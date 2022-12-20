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YEREL GÜNDEM

Müzede hafta sonu izdihamı

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı hafta sonu 5 bin kişi ziyaret etti.

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Haber Merkezi Diğer
Müzede hafta sonu izdihamı
​Müzede hafta sonu izdihamı

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı Samsun’dan gelen bin kişilik üniversite öğrenci kafilesi ziyaret etti. Samsun’un farklı üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, rehberler eşliğinde müzeyi gezerek bol bol fotoğraf çektiler.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel öğrencilere müze hakkında bilgi verdi. Müzenin özellikle çocuklar ve gençlerin tarihini görerek, dokunarak, yaşayarak öğrenmeleri amacıyla yaptıklarını ifade eden Demirel, “Tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine saygılı nesiller yetiştirmeliyiz. Bu da söylemde değil projeyle hizmetle olur. Bu müzemiz tarihini doğru kaynağından öğrenmek isteyenler için büyük fırsattır” dedi.

Demirel, müzeyi Ankara dışından da birçok kişinin ziyaret ettiğine işaret ederek, “Tarihimizi, heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlattığımız müzemizin Türkiye’de Türk dünyasında benzeri yoktur. Görmeyen çok şey kaçırır” diye konuştu.

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