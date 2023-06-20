Müzeyi kaderine terk ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerindeki vaatlerinden biri de İstanbul’a yeni müzeler açarak tarihi ve kültürel dokusunu korumaktı. Ancak yapımına AK Parti döneminde başlanan Topkapı Kent Müzesi’ne 4 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı. Halihazırda kaba inşaatı biten ve üzerinde vincin bulunduğu binanın adeta kaderine terk edildiğini belirten eski İBB Yapı İşleri Müdürü Enver Mamur, “Bu

İstanbul için büyük bir kayıp” dedi.

YÖNETİM GİTTİ PROJE BİTTİ

İnşaatın yapım ihalesinin 26 Eylül 2016’da yapıldığını ifade eden Mamur, “İstanbul’un en büyük ihtiyaçlarından birinin kent müzesi olduğunu fark ederek, 14 bin 439 metrekarelik arazi üzerine kurulu projeyi başlattık. Müze için kaba inşaat ve teşhir tanzim olmak üzere iki ihaleye çıkıldı. Kaba inşaatın ihalesi yapıldıktan sonra binanın yüzde 90’ı tamamlandı. Daha sonra ise teşhir tanzim ihalesini de hazırladık. Tam ihale aşamasındayken seçim oldu ve yönetim değişti. Sonrasında ise hazır olan bu ihale dosyası rafa kalktı” diye konuştu.

İNŞAAT İZBE BİR YERE DÖNÜŞTÜ

İnşaatın 4 yıldır olduğu yerde saydığını ifade eden Mamur, “Çalışmalar başlasaydı müze 2 yıldır İstanbul’u tanıtıyor olacaktı ancak hiçbir gelişme yok. Burası 39 ilçenin tek tek yer alacağı bir konseptte oluşturuluyordu. Projenin durması İstanbul için büyük bir kayıp. İstanbul’da pek çok müze var ama bir kent müzesi yok. Bütünüyle İstanbul’a yakışır ve İstanbul’u resmeden bir müze olacaktı. Turizme ve kültüre çok katkı sağlayacaktı. Bunun eksikliğini hissediyoruz. Müzenin dış cephesi bu haliyle zarar görüyor. Yani burada her türlü zarar İstanbulluya veriliyor” şeklinde konuştu. Yıllardır tamamlanmayı bekleyen inşaat alanının izbe bir yere dönüşmesi de çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor.







