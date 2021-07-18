Gündem Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoydan müzik yasağı açıklaması
POLİTİKA

Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair açıklamada bulundu. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yasakların esnetildiğine dikkat çelen Ersoy, "İlk olarak 19.00'a kadardı, sonra 21.00 olarak karar kılındı. Daha sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip bir karar alınacak" dedi.

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Müzik yasağı ne zaman kalkacak?
​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programında gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzik yasağı ne zaman kalkacak?

Gerçek Gündem'in aktardığı habere göre, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeni kararın açıklanacağını belirten Ersoy, "İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak" dedi.

"Avrupa'da 24:00 olarak uygulanıyor"

Turizm konusunda rakip ülkelerin uyguladığı yasaklardan da bahseden Ersoy, "İspanya'ya, Yunanistan'a, yolcu tedariki veren İngiltere'ye bakalım, mesela Almanya'da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulanıyor, Avusturya'da 24.00 olarak uygulanıyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlardan bir ricam var"

Vatandaşlardan bir ricası olduğunu söyleyen Ersoy, "Böyle bir süreçte lütfen ön yargılarımızı bir yere park edelim. Pandemi ile mücadele ön yargılarla olmaz. Dünyada bu işi başarıyla yöneten ülkeler nasıl yönetiyorsa Türkiye de o şekilde yönetiyor" ifadesini kullandı.

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