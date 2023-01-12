Gündem Naci Görürden endişelendiren açıklama Marmarada 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek
YEREL GÜNDEM

Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek

Prof. Dr. Naci Görür, TVNET yayınında büyük İstanbul depremine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Naci Görürden endişelendiren açıklama: Marmarada 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek
Prof. Dr. Naci Görür.

Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

ADALAR VE KUMBURGAZ FAYI 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Büyük İstanbul Depremi iddialarına ilişkin yorumlarda bulunan Görür, Marmara'da gerçekleşebilecek depremin Tekirdağ fay hattında değil Adalar fayı ve Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geleceğini iddia etti.

Görür, "Ben Tekirdağ fayının 1912'de kırılmış olabileceğini düşünüyorum. Boydan boya Marmara'da bir depremin olmayacağını düşünüyorum ama Tekirdağ fayını bir kenara bırakırsak şu anda iki fayın; Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Tevfik Göksu: İBB Meclisi’nde deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı Süleymaniye’de tur yapıyor
GÜNDEM
Tevfik Göksu: İBB Meclisi’nde deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı Süleymaniye’de tur yapıyor

Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti, iki fay kırılıyor dedi
FOTOĞRAF 10
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu’nda ‘Depremle yaşamak’ konulu seminer düzenlendi. Seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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TÜRKİYE’DEKİ BİNALARIN YÜZDE 60I KAÇAK BİNASeminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriwaki, Türkiye’nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı.
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Moriwaki, Türkiyede Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi’nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı dedi.
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‘YÖNETMELİK ÇOK İYİ ARTIK’Afyonkarahisar’ın en tehlikeli bölgede kıpkırmızı olduğunu ifade eden Moriwaki, 2-3 kez 6’nın üzerinde deprem yaşadı. Dünyadaki depremlerin yüzde 20’si Japonya’da gerçekleşiyor. Japonya, çok büyük depremler yaşadı. Japonya’da insanlar bunları yaşadığı için tam hazır oluyor...
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Türkiye’deki binaların yüzde 60ı kaçak. Yönetmelik çok iyi artık, Türkiye Japonyadan daha katı. Ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burası. Bunu çözmek lazım diye konuştu.
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TÜRKİYE DEPREM UYARI SİSTEMİ KONUSUNDA JAPONYA İLE BAĞLANTI KURDUTürkiyedeki deprem erken uyarı sistemi ile Japonyadaki sistem arasındaki farkı anlatan Moriwaki, Japonyanın depremi ile Türkiye depreminin arasında biraz fark var. Japonyanın depremi birazcık derin yerde. Deprem biliyorsunuz önce P dalga geliyor, sonra S dalga geliyor. Bunların arasında 10 saniye 20 saniye fark var...
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Onun için herkesin telefonunda Japonyada uyarı sistemi var. Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiyede aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P ve S olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu dedi.
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DEPREM VARSA NEREDE OLURSA OLSUN, HAZIR OLMAK LAZIMİstanbul depremi hakkında önerisinin ne olduğu sorusuna cevap veren Moriwaki, Deprem varsa nerede olursa olsun, hazır olmak lazım. Bu eğitimle, binadaki oranla maalesef yüzde 50 kaçak bina için bunu düzeltmek lazım. Bunları daha hızlı hale getirmek lazım. Yeniden bina yapma değil güçlendirme yapılırsa daha çabuk yürüyebilir diye konuştu.
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Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti, iki fay kırılıyor dedi
Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Depremle yaşamak' konulu seminerde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi'nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.


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