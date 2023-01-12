Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek
Prof. Dr. Naci Görür, TVNET yayınında büyük İstanbul depremine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.
ADALAR VE KUMBURGAZ FAYI 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR
Büyük İstanbul Depremi iddialarına ilişkin yorumlarda bulunan Görür, Marmara'da gerçekleşebilecek depremin Tekirdağ fay hattında değil Adalar fayı ve Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geleceğini iddia etti.
Görür, "Ben Tekirdağ fayının 1912'de kırılmış olabileceğini düşünüyorum. Boydan boya Marmara'da bir depremin olmayacağını düşünüyorum ama Tekirdağ fayını bir kenara bırakırsak şu anda iki fayın; Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.