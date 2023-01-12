Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek

Onun için herkesin telefonunda Japonyada uyarı sistemi var. Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiyede aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P ve S olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu dedi.