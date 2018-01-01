Nalçacılılar yasta

Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen kazada Konyaspor taraftar grubu ‘Nalçacılılar’ın iki üyesi hayatını kaybetti. Üzücü kaza, dün sabah saat 08.30 sıralarında Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Çumra istikametinden şehir merkezine giden 28 yaşındaki Yalçın Avçin yönetimindeki 42 BBP 01 plakalı otomobil, aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ters dönen otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Atiker Konyaspor trübünü müdavimlerinden Yalçın Avçin (solda) ve Hakan Keçeci, (sağda) Konyaspor futbolcusu Mehdi Bourabia ile görülüyor. n

KONYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Şiddetli çarpma sonucu aracın arka kısmı hurdaya dönerken, sürücü Avçin olay yerinde feci şekilde can verdi, arkadaşı Hakan Keçeci (31) ise ağır yaralandı. Akıl almaz kazayı gören diğer sürücüler hemen telefona sarılarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Keçeci de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avçin’in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Avçin ve Keçeci’nin, Atiker Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar’ın sevilen isimleri olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından Atiker Konyaspor resmi sitesinden bir başsağlığı mesajı yayımlandı.