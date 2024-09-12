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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3 adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest kaldı.

21:35 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:05 - 12/09/2024 Perşembe
DHA
Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 Eylül'de gözaltına alınan ve adliyeye sabah saatlerinde sevk edilen 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü adli kontrol şartıyla 13'ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran'ın (18) da olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...


Narin’in abisi Baran Güran’ın PKK sempatizanı olduğu görüntüler ortaya çıktı: Videoyu apar topar sildi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken “Amca canımızdır” diyerek ailesini koruyan abi Baran Güran’ın görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in abisi Baran Güran’ın TikTok hesabından yayınladığı videoda, terör örgütü PKK'nın propaganda şarkısı eşliğinde DEM Parti mitinginden görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Abi Güran bu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından apar topar hesabından sildi.


#Diyarbakır
#Narin Güran
#Cinayet
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