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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 9 şüpheli için tutuklama talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

21:35 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:29 - 12/09/2024 Perşembe
AA
Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi.

Zanlılardan aralarında annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) ve R.A. (15) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla kapatılmış vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu,
"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.
" ifadesini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın
"Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm."
şeklinde kendisini tehdit ettiğini ileri süren Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.


Narin’in abisi Baran Güran’ın PKK sempatizanı olduğu görüntüler ortaya çıktı: Videoyu apar topar sildi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken “Amca canımızdır” diyerek ailesini koruyan abi Baran Güran’ın görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in abisi Baran Güran’ın TikTok hesabından yayınladığı videoda, terör örgütü PKK'nın propaganda şarkısı eşliğinde DEM Parti mitinginden görüntüler paylaştığı ortaya çıktı. Abi Güran bu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından apar topar hesabından sildi.


#Diyarbakır
#Narin Güran
#Cinayet
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