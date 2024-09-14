Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Tutuklu sayısı 11'e yükseldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayetine ilişkin 'manipülatif yayın' uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve “reyting” odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapıldığını belirtti. Altun, söz konusu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduklarını kaydederek tüm medya kuruluşlarına 'sorumlu ve etik yayıncılık' çağrısında bulundu.