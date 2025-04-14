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Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık adliyeye getirildi

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık adliyeye getirildi

09:0814/04/2025, Pazartesi
IHA
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Duruşma, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
Duruşma, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk adliyeye getirildi.

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi.




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