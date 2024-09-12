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Narin Güran soruşturmasında sır isim ortaya çıktı: 72 dakikada 5 kez aranan isim konuştu! Sesi çok rahattı panik hali yoktu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.43'ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.

14:18 - 12/09/2024 Perşembe
DHA
Narin cinayeti soruşturması devam ediyor.
Narin cinayeti soruşturması devam ediyor.
Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken,
tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişiye ulaşıldı.
Amca Salim Güran'ın, en son 15.15'te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin'in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı. HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü.
Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.
Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan
Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı"
ifadelerini kullandı.

Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti.
Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.


Narin Güran cinayetinin itirafçısından 'amca Salim tarafından tehdit edildim' iddiası

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için soruşturma sürerken, itirafçı Nevzat B, amca Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Amca Güran'ın kendisini, "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." dedi. Hakimliğin konuya ilişkin kararında da, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.

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