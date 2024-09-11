Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden biri serbest bırakıldı

Türkiye 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'a ağlıyor. Cinayete dair yürütülen soruşturmada ilk itiraf gizli bir tanıktan geldi. Olay günü muhtarı bir sorun için aradığını belirten şüpheli N.B., "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. 200 bin TL karşılığında bunu yaptığını iddia eden N.B.'nin, tutuklu amca Salim Güran ile jandarmanın yaptığı arama çalışmasında da yer aldığı belirlendi. Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı belirtildi.