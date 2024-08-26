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Narin seferberliği: Her ev arandı 40 kişi ifade verdi

Diyarbakır’da 5 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin’i bulabilmek için seferberlik var. Arama çalışmalarında termal duyarlılığa sahip araçlar, takip köpekleri kullanılıyor. Dün havadan bölgesel tarama da yapıldı. Jandarma, Tavşantepe köyündeki tüm evleri aradı. 40 kişinin ifadesi alındı. Narin’in kaybolduğu gün o güzergahta sinyal veren telefonlar ve aile içi ilişkiler inceleniyor.

Haber Merkezi
04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:02 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kapalı olan hatların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.
Kapalı olan hatların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.

8 yaşındaki Narin için Türkiye ayakta. Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’dan 5 gündür haber yok. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum küçük Narin’i arıyor. Arama çalışmalarında termal duyarlılığa sahip araçlar ve 3 takip köpeği kullanılıyor. Dün havadan bölgesel tarama yapıldı. Narin'in yaşadığı evin 30 metre yakınında üzerinde kurumuş kan izi olan bir taş bulundu. Kanlı taş incelemeye götürüldü.


BÜTÜN EVLER ARANDI

Soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri, Tavşantepe köyündeki tüm evleri aradı. Köye giriş çıkış denetimli olarak sağlanıyor. Şu ana kadar 40 kişinin ifadesi alındı. Narin’in arkadaşları da uzmanlar eşliğinde bildiklerini anlattı. Narin’in kaybolduğu gün o güzergahta sinyal veren telefonlar da inceleniyor. Hat sahipleri tek tek ifadeye çağırıldı. Kapalı olan hatların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.


AKRABALARA MERCEK

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili aile içi ilişkiler de mercek altında. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Narin’in aile içi sorunlar nedeniyle akrabaları tarafından kaçırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu nedenle geriye dönük telefon kayıtları inceleniyor.


ACIM ÇOK BÜYÜK

Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi. Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.


Kırşehir Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: Can kaybı 2'ye yükseldi

Nevşehir’in Göreme beldesinde Kapadokya'yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Nevşehir'de sele kapılan 1 çoban hayatını kaybetti. Kayseri'de ise Bünyan ilçesinde araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı, aracı ile sele kapıldıktan sonra kaybolan Muhittin Saraç, ölü olarak bulundu. Öte yandan AFAD'ın açıklamasında Samsun ve Ordu'da ise turuncu yağış uyarısının sabah saat 08:00'e kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı. AFAD, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşın riskli bölgelerden tahliye edildiğini belirtti.

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