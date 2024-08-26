Narin seferberliği: Her ev arandı 40 kişi ifade verdi

8 yaşındaki Narin için Türkiye ayakta. Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’dan 5 gündür haber yok. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum küçük Narin’i arıyor. Arama çalışmalarında termal duyarlılığa sahip araçlar ve 3 takip köpeği kullanılıyor. Dün havadan bölgesel tarama yapıldı. Narin'in yaşadığı evin 30 metre yakınında üzerinde kurumuş kan izi olan bir taş bulundu. Kanlı taş incelemeye götürüldü.





BÜTÜN EVLER ARANDI

Soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri, Tavşantepe köyündeki tüm evleri aradı. Köye giriş çıkış denetimli olarak sağlanıyor. Şu ana kadar 40 kişinin ifadesi alındı. Narin’in arkadaşları da uzmanlar eşliğinde bildiklerini anlattı. Narin’in kaybolduğu gün o güzergahta sinyal veren telefonlar da inceleniyor. Hat sahipleri tek tek ifadeye çağırıldı. Kapalı olan hatların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.





AKRABALARA MERCEK

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili aile içi ilişkiler de mercek altında. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Narin’in aile içi sorunlar nedeniyle akrabaları tarafından kaçırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu nedenle geriye dönük telefon kayıtları inceleniyor.





ACIM ÇOK BÜYÜK

Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi. Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.



