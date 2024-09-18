Narin'i boğarak öldürmüşler

Narin Güran cinayetiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun incelemesi, cinayetin nasıl işlendiğini ortaya koydu. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Boyun ön kas grubunda ve çene alt grubunda kanama görüldü. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

91 DOKU ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı. Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edilmişti. İlk raporda, “Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok” denildi. Cesedin uzun süre suda kalması ve çürümesi ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunmayı zorlaştırmıştı. Daha sonra doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Boyun ön kas grubunda ve çene alt grubunda kanama görüldü. Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı. Narin’e ait amcanın arabasında bulunan DNA’nın da ölüm sonrası ağızdan çıkan sıvı olduğu anlaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek.

TAVŞANTEPE İMAMINA SORUŞTURMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin'in yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi Camii imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorlardı?

Soruşturma kapsamında Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne saklayan Nevzat Bahtiyar ile Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve akrabalarının da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran’ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “Kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ HATIRLAMIYORUM

Yenge Hediye Güran tutuklanırken ilk ifade de ortaya çıktı. Olay günü Narin Güran'ı görmediğini öne süren Hediye Güran, “Yüksel'in evine iki defa gittim Ancak her gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim” dedi. Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna “Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur” yanıtını verdi.

Hediye Güran, “Salim Güran'la aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın saat 17.30, 17.31, 17.34, ve 17.37’de size 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı ve 28 Eylül 2023 günü sat 19.08’de Salim Güran’ın size mesaj attığı tespit edilmiştir. Bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?” sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesi görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum” dedi. “Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?” sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum” dedi.

TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM

“Narin'in kaybolmasından sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi, değiştirdiyseniz neden böyle bir ihtiyaç duydunuz?” sorusu üzerine Güran, “Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarmaya görevlilerine rızamla teslim ettim” savunmasını yaptı.

GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM

Hediye Güran, “Benim olay ile herhangi bir ilgim kesinlikle yoktur. Zaten ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Olay sonrasında da köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi değiştirmeye çalışmadı. Kimseye zarar vermişliğim yoktur. Ben ailenin toplanarak karar aldığını ya da ifadeler ile ilgili konuştuğuna şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İTİRAFÇININ EVİNDE ARAMA

Soruşturma kapsamında 10 Eylül’de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Dün akşam saatlerinde adrese gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, evde derinlemesine inceleme yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.















