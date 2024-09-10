Narin'in amcasının Facebook paylaşımları ortaya çıktı: 'Sırtından vurana kızma...'

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in canice öldürülmesinin yası sürerken, katil yada katillerin adalet önünde hesap vermesi için emniyet güçlerince yürütülen tam teşekküllü soruşturma tam gaz sürüyor.

Aracında küçük kıza ait DNA örnekleri bulunan ve tutuklanan Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran ise baş şüpheli olarak değerlendiriliyor. Amca Salim Güran ile Narin'in annesi hakkındaki 'yasak ilişki' iddialarının yanı sıra itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ı işaret ederek "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" sözleri de bu şüpheyi daha da arttırdı.

Kan donduran itiraflar sonrası oklar yeniden Salim Güran'a döndü.

Amca Güran ise hakkındaki iddiaları ve cinayet suçlamasını reddetti.

Facebook paylaşımları ortaya çıktı

Öte yandan Türkiye'nin merak ettiği amca Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı. Salim Güran'ın paylaşımları mercek altına aldığımızda şoke eden detaylar dikkat çekti.





Salim Güran'ın çocuk ve çocukluğa dair bir paylaşım yaptığı görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:





'Sırtından vurana kızma...'

Vicdan sorar: Adaletli mi?

'Kardeş gönül aynasıdır'

'Herkes birbirinin huzurunu bozmanın peşinde'

'Kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek'

'İnsana güvenemezsin...'





Adım adım 'Narin Güran' cinayeti

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

21 Ağustos 2024 saat 15.15

Narin'in son görüntüsü

Öte yandan, Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'i gösteren görüntülerde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Amca Salim Güran tutuklandı

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Cansız bedeni bulundu

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran'ın en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulunduğu açıklandı. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.





Ön otopsi raporu

Diğer yandan Narin Güran'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Narin'in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.





24 şüpheli gözaltında

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.

200 bin liralık 'ceset' pazarlığı

Detaylı soruşturma sürerken, gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.

İtiraf sonrası dere kenarında keşif

Nevzat B.'nin itirafı sonrası Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı. Nevzat B., jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü. Burada Nevzat B.'nin ifadesine başvuruldu.





Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürerken, savcılıktan 1 günlük ek gözaltı süresi istendi. Şüphelilerin gözaltı süresi, 1 gün daha uzatıldı.

İtirafçının, olayın tek tutuklu sanığı Narin'in amcası Salim Güran'la ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı, Narin'in cesedini ortadan kaldırması için Salim Güran'ın kendisine 200 bin TL vereceğini söylediğini belirtti. Olayın bir numaralı şüphelisi Salim Güran'ın, hakimin sorularına verdiği yanıtlar da ortaya çıktı.





Narin'in babası sen misin?

Hakim, Salim Güran'a, "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" diye sordu. Salim Güran, "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

İşte Salim Güran'ın, hakkındaki iddialara verdiği yanıtlar:





-Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

-Ne bileyim ben kim zarar vermiş.





-Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

-Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

Bu sorulara cevap veremedi

-Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?

Güran bu soruyu yanıtlamadı.





- Sizin kullandığınız araçta niçin diğer yeğenlerinizin DNA profili çıkmadı ya da araca birçok çocuğun kapısı açık halde binme ihtimali var iken sadece Narin'in DNA profilinin bulunması nedendir?

-Ben bunu açıklayamam.





- Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun raporuna göre aracınızdan çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin birbiriyle uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep oldunuz?

-Yok.

Hakim ödemeleri de sordu

-Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz, bu ödemeler Narin kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgisi alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

-Böyle bir şey yaşanmadı.





'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...'

-Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi?

-Öyle bir şey yok.





- Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

-Benim hiçbir fikrim yoktur.

Narin bir sahneye mi tanık oldu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü köşesinde soruşturma hakkında yeni detaylara yer verdi.

Fırat'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Amca’nın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiası araştırılıyor. Amca bu iddiayı reddetti ancak zaten bir ilişkileri olsa da kimse 'Evet ilişkimiz vardı' demesini beklemiyor.

Narin tek çocuk değil. Yüksel- Arif Güran çiftinin 5 de erkek çocuğu var. Araştırılan bir başka iddia da ağabeylerinden biri ile ilgili.

İlki tutuklu amcanın o ağabeye; “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediği iddiası

İkincisi ise uyuşturucu kullandığı ve ruh sağlığı bozuk olduğu iddiasıyla Narin’i öldürmüş olabileceği.

Bu arada dosyada cinayeti gördüğünü söyleyen bir gizli tanık yok.

Amcanın ailede çok güçlü bir figür olmasından yola çıkarak, “Cinayet sonrası bütün aileyi toplayıp, bir uzlaşı mı sağladı” sorusunun da yanıtı aranıyor. Bir başka deyişle yetkililer, “Herkes sonradan öğrendi ve kolektif olarak susmak zorunda mı kaldı” iddiasını da göz ardı etmiyor."

Tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatılmış

Fırat, yazısının devamında üst düzey bir yetkilinin konuya ilişkin verdiği bilgileri de aktardı. Üst düzey bir yetkili Narin’in bulduğu yeri şöyle tarif etti:

Suyun toprakla birleştiği yerde, bir çuvalın içinde, tek bir insanın taşıyamayacağı 5-6 taşla kapatılmış, ağaç dallarıyla da doğal bir görüntü verilmeye çalışılmıştı. Sadece bu bile, cinayetin işlenmesinde olmasa bile sonrasında kolektif bir suç işbirliği olduğu izlenimi doğuruyor.





Cinsel istismara uğradı mı?

Tam 9.5 saatlik otopsi yapıldı, 13 uzman katıldı. Narin’in bedeninden 100’e yakın parça alındı. İstanbul Adli Tıp’a gönderildi. Çünkü İstanbul Adli Tıp’ın imkanları çok daha gelişmiş, hiçbir detay atlanmak istenmediği için böyle bir yola gidildi. Cinsel istismara uğrayıp uğramadığına bakıldı. Ancak buradan net bir sonuç çıkmadı. Çünkü... Çünküsü çok ağır işte..."





Tutuklanan amca Salim Güran’ın aracı

Arka koltuktaki sır: Üçüncü bir kişi var mıydı?

Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Bahtiyar "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.





Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İki şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.





Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.





İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.





İtirafçının oğlu: Artık 'baba' demem!

Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar Milliyet’e konuştu. Bahtiyar, şunları söyledi:

“Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. ‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.”

Narin neden öldürüldü? İşte 4 büyük şüphe

1-Küçük kız istismara mı uğradı?

Tavşantepe köyünde konuşulan ama dile getirilmeyen en vahim iddia Narin’in istismara uğradığı ve bu nedenle öldürüldüğü iddiası. Otopsi raporunun açıklanmasıyla birlikte bu konu netliğe kavuşacak.





2-Sebebi arazi anlaşmazlığı mı?

İddialara göre, amca Salim ile baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşanıyor. Cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği iddia ediliyor.





3-Narin görülmemesi gereken bir şeyi mi gördü?

Gözaltına alınan ağabeyin yasaklı madde içerken Narin’e yakalandığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise ağabeyin bir köpeği istismar ederken Narin’e yakalandığı iddiası. Anne Yüksel Güran, bir televizyon programında bu konuyu anlatırken, yayın kesilmişti.





4-Hakim, sorguda Narin’in amcası Salim Güran’a “Narin senin kızın mıydı?” sorunu yöneltmişti.

Bir televizyon programında Salim Güran ile Narin’in annesi Yüksel Güran arasındaki yakın ilişkisinden söz edildi. Bu iddia da araştırılan konuların arasında yer alıyor.





Anne Yüksel Güran

Yeşil tülbent muamması

Savcılık çapraz sorgu ve diğer delillerle bu sessizliği kırmaya çalışıyor. Savcılığa göre Narin’in öldürülmesinin ardından bütün ailenin bir kısmı cesedin saklanmasına yardım ederken, bir kısmı da diğer delillerin yok edilmesi ve gizlenmesine yardım etti. Gözaltına alınanlar şimdilik ‘öldüren’, ‘yardım eden’ ve ‘delileri saklayan’ olarak üç ayrı kategoriye ayrılmış durumda.





Savcılık, ailenin bazı üyelerinin en baştan beri yanlış yönlendirme ile arama faaliyetlerini de akamete uğrattığını değerlendiriyor. Adeta bir ‘suskunluk yemini’ ettiği de değerlendirilen ailenin direncinin çapraz sorgu ile çözülmesi bekleniyor.





Anne hatırlamadı: Hoca doğruladı

Gözaltındakilerin sorgusu devam ederken soruşturma sürecindeki dikkat çekici detaylardan biri daha ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre jandarma, Narin’e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu. Anneye bu tülbentin Narin’e ait olup olmadığı soruldu. Anne bu soruya “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi. Jandarma bunun üzerine Narin’in gittiği Kuran kursunun hocasına tülbenti gösterdi. Hoca o gün Narin’in bu tülbenti kullandığını söyledi. Annenin “Hatırlamıyorum” demesi şüpheleri artırdı. Annenin de bazı telefon kayıtlarını silmiş olması şüpheleri kuvvetlendirdi.





'Kara kutu anne'

Uzun süre cinayet büroda çalışan emekli Emniyet Müdürü ve Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek, NTV yayınında çocuk cinayetlerinde en önemli şüphelinin yakın çevre olduğuna dikkat çekip ilk 24 saatin çok önemli olduğunu vurguladı.

Soruşturmada düğümü çözecek anahtarın hanenin içinde olduğuna dikkat çeken Demirbilek, kara kutunun anne olduğunu vurgulayıp "Baba belki orada yok ama sonrasında işe vakıf olduğunu ve gizlediğini düşünüyorum. Annenin ise çelişkili açıklamaları var." dedi.

İtirafçı adliyeye sevk edildi

24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran'ın, Narin'in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat B. adliyeye sevk edildi.







































